Правящей партии «Ени Азербайджан» исполняется 27 лет

21 ноября 2019 00:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня исполняется 27 лет со дня создания правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА).

Правящая партия «Ени Азербайджан» была создана по инициативе и при активном участии представителей азербайджанской интеллигенции в крайне тяжелый период нашей истории, когда Азербайджан подвергался серьезным испытаниям.

Под председательством великого лидера Гейдара Алиева 21 ноября 1992 года была проведена учредительная конференция ПЕА, в которой участвовали избранные во всех регионах Азербайджана представители.

ПЕА была зарегистрирована в минюсте 18 декабря 1992 года, и во всех районах Азербайджана были созданы районные отделения партии. Программа и устав, принятые на учредительной конференции ПЕА, были обсуждены и утверждены на первом съезде партии, состоявшемся 20-21 декабря 1999 года.

В соответствии с программой и уставом ПЕА был закреплен политический курс партии, определены основные задачи и цели по сохранению и укреплению государственной независимости Азербайджана, строительству правового государства и занятию им достойного места в современной международной системе.

Сегодня в рядах ПЕА свыше 700 тысяч граждан Азербайджана.

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