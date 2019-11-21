Президент Ильхам Алиев принял участие в мероприятии, посвященном 70-летию Сумгайыта (версия 2)

21 ноября 2019 15:16 (UTC+04:00)

(Добавлены подробности. (Первая версия опубликована в 14:35)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял участие в мероприятии в Сумгайытском государственном драматическом театре, посвященном 70-летию Сумгайыта.

Глава государства выступил на мероприятии с обширной речью.

Затем выступили глава Исполнительной власти города Сумгайыт Закир Фараджев, кавалер ордена "Шохрат", заслуженный учитель Офелия Бабаева, директор ООО "Сумгайытский химический промышленный парк" Назим Талыбов, главный врач поликлиники номер 1 Арзу Бандалиева, заслуженный строитель Магсуд Дадашев, актер Сумгайытского государственного драматического театра Джалал Мамедов.

новость будет обновляться

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Ильхам Алиев выделил средства на замену кровельных покрытий многоквартирных зданий в Сумгайыте
Политика 16:16
Президент Ильхам Алиев наградил Закира Фараджева орденом "За службу Отечеству"
Политика 16:15
Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в новопостроенной части комплекса Сумгайытского бульвара
Политика 15:02
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра мугама в Сумгайыте
Политика 14:46
Президент Ильхам Алиев принял участие в мероприятии, посвященном 70-летию Сумгайыта
Политика 14:35
Президент Ильхам Алиев посетил памятник Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Сумгайыте
Политика 14:28
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев выделил средства на замену кровельных покрытий многоквартирных зданий в Сумгайыте
Политика 16:16
Президент Ильхам Алиев наградил Закира Фараджева орденом "За службу Отечеству"
Политика 16:15
Туркменистан планирует вывести в космос второй искусственный спутник
Туркменистан 16:12
"Алюминий" в Баку – современное искусство и самопознание (ФОТО)
Культура 16:11
Flydubai из ОАЭ увеличит грузоперевозки между Узбекистаном и странами Персидского залива
Бизнес 16:03
В Азербайджане собрано свыше 280 тыс. тонн хлопка
Бизнес 15:59
В Азербайджане прошло мероприятие по случаю 27-летия ПЕА (ФОТО)
Политика 15:56
Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана объявляет конкурс грантов
Финансы 15:49
Казахстан и Китай договорились о увеличении грузоперевозок в 2020 году
Бизнес 15:44