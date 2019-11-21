Первый вице-президент Мехрибан Алиева встретилась с премьер-министром России Дмитирием Медведевым (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 21 ноября находящаяся с официальным визитом в Российской Федерации Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева встретилась с председателем Правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева прибыла в Дом приемов Правительства России.

Председатель Правительства России Дмитрий Медведев встретил Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву.

Затем состоялась встреча Первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой с председателем Правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым.

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