Президент Ильхам Алиев: При великом лидере Гейдаре Алиеве процентное соотношение азербайджанского населения в Нагорном Карабахе резко возросло, увеличилось вдвое

БАКУ /Trend/ - При великом лидере Гейдаре Алиеве процентное соотношение азербайджанского населения в Нагорном Карабахе резко возросло, увеличилось вдвое.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с речью на мероприятии, посвященном 70-летию Сумгайыта.

"В период деятельности Гейдара Алиева Сумгайыт развивался как современный промышленный город, здесь были построены новые жилые здания, созданы социальные объекты, разбиты парки, аллеи, посажены деревья, и Сумгайыт развивался на пространстве Советского Союза как важный промышленный город всесоюзного значения. После того, как в 1982 году великий лидер Гейдар Алиев уехал в Москву, в Сумгайыте, как и повсюду в Азербайджане, начался период спада. Тогдашнее руководство республики не осознавало полностью своей ответственности, не контролировало процессы, и в результате этого в Азербайджане, можно сказать, не было развития, начался период застоя. Гейдар Алиев как член Политбюро и первый заместитель председателя Совета Министров Советского Союза постоянно оказывал помощь и уделял внимание Азербайджану. Несмотря на это, в республике происходил спад. Особенно с 1985 года, после того, как в Советском Союзе начался период "перестройки". В Советском Союзе, в том числе в Азербайджане, стали происходить очень негативные процессы. Неслучайно спустя 6 лет после начала политики "перестройки" такое гигантское государство, как Советский Союз, пало", - сказал глава государства.

По его словам, в 1985 году Азербайджан столкнулся с большими трудностями, потому что в экономической сфере царил застой, в то же время подняли голову армянские националисты, как в Нагорном Карабахе, так и в других местах нашей республики, в том числе в Сумгайыте. "При великом лидере Гейдаре Алиеве процентное соотношение азербайджанского населения в Нагорном Карабахе резко возросло, увеличилось вдвое, азербайджанское население достигло 30 процентов. Если бы Гейдар Алиев в 1982 году не уехал в Москву и остался в Азербайджане, то, возможно, азербайджанское население там в течение 10 лет достигло 50 процентов. Армянские националисты в Нагорном Карабахе поднимали вопрос об отделении Нагорного Карабаха от Азербайджана и передаче его Армении. К сожалению, руководство Азербайджанской Республики очень безучастно относилось к данному вопросу, не осознавало своей ответственности и, таким образом, упустило ситуацию из-под контроля. В то же время армянским националистам удалось свить гнездо и в Сумгайыте, и здесь тоже был дан толчок негативным процессам", - отметил глава государства.

Должен сказать, что распад Советского Союза имеет несколько причин, добавил он. "Главная из них в том, что экономические отношения были выстроены неверно, плановая экономика не оправдала себя. В 1980-х годах развитие Советского Союза опиралось больше на нефтяной фактор, и после резкого падения цен на нефть на мировых рынках доходы сократились, а сформировать эти доходы за счет прибыли от других отраслей не удалось. Поэтому, конечно, экономический фактор играл основную роль. В то же время после 1985 года в Советском Союзе были допущены очень грубые ошибки в области национальной политики. Советский Союз как большое многонациональное государство удерживала в том числе и национальная политика. Выдвижение местных национальных кадров в союзных республиках являлось обычной практикой. В 1985 году этой сфере был нанесен ощутимый удар. Мы хорошо помним, что в то время отношение особенно к мусульманским республикам было очень негативным. Против руководителей мусульманских республик велись очернительские кампании. Во всесоюзной печати об этих республиках публиковались только негативные материалы. В эти республики направлялись следственные группы из центра и формировалось такое мнение, что в республиках Средней Азии и в Азербайджане сложилось ужасное положение, ситуация дошла до критической отметки, что руководители данных республик не справляются с должностными обязанностями. Конечно, в каждой республике имели место и нарушения, и просчеты, но это происходило и в других республиках. Почему следственные группы не направлялись в Армению, Грузию, Украину, Молдову и другие республики? Их отправляли только в среднеазиатские республики и Азербайджан. Таким образом, национальная политика, являвшаяся краеугольным камнем Советского Союза, подверглась деформации", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

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