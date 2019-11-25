Галина Ниязова: Межрегиональный форум откроет новые возможности для продвижения интересов Москвы и Баку

БАКУ /Trend/ - Проведение очередного российско-азербайджанского межрегионального форума в Москве – знаковое событие, которое подтверждает высокий уровень взаимодействия между нашими странами. Об этом сказала Trend российский эксперт, кандидат политических наук, старший преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета Галина Ниязова.

По оценкам российского политолога, свидетельством высокого уровня доверия и взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами является развитие в формате межрегиональных связей.

«Поэтому есть все основания полагать, что нынешний азербайджано-российский межрегиональный форум откроет новые перспективы и возможности для продвижения интересов Москвы и Баку. То, что отношения между Россией и Азербайджаном находятся на высоком уровне и выстраиваются в положительном тренде, подтверждают хорошие показатели торгово-экономического сотрудничества, тесные связи в гуманитарной и образовательной сферах, в области военного сотрудничества и других сферах. В двусторонних связях расширяются межгосударственные контакты, в том числе визиты и встречи официальных лиц государств, в рамках которых обсуждаются ключевые вопросы и проблемы региональной повестки. В то же время развитие сотрудничества России и Азербайджана выгодно всему Прикаспийскому, Кавказскому регионам, поскольку способствует не только укреплению экономики, но и препятствует угрозе распространения терроризма. Этот факт особенно важен для сохранения стабильности и безопасности региона. Совместные заявления глав двух государств о нерушимом партнерстве и общих взглядах на борьбу с террором подтверждают единство интересов и взглядов в этом важнейшем вопросе. Азербайджано-российские отношения всегда носили дружественный и добрососедский характер, и этот факт в значительной степени был связан со взвешенностью азербайджанской внешней политики и доверительными отношениями между Президентами России и Азербайджана», - подчеркнула Ниязова.

Она отметила, что Россия и Азербайджан имеют давние исторические связи, поэтому упрочение союзнических отношений и надежного партнерства еще больше усилит двусторонний диалог, основанный на обоюдной дружбе и доверии.

«Историческая связь между нашими странами накладывает определенный отпечаток на все события, происходящие в регионе. Взаимовыгодное партнерство в военной и политической сферах, которое мы наблюдаем, особенно в последнее десятилетие, еще больше сближает наши страны. Думаю, в силу дальновидной и продуманной политики Президентов Ильхама Алиева и Владимира Путина азербайджано-российские отношения будут и дальше динамично развиваться по всем направлениям», - сказала российский эксперт.

Также Ниязова отметила большую важность развития сотрудничества в военно-технической сфере и в области борьбы с международным терроризмом и трансграничной преступностью.

«В рамках данного сотрудничества Азербайджан выступает в качестве стратегического партнера России в регионе. Двусторонние интересы, основанные на обоюдной выгоде, являются надежным подспорьем для выстраивания четкого и сбалансированного диалога Москвы и Баку», - резюмировала российский эксперт.

Отметим, что X Российско-Азербайджанский межрегиональный форум прошел 22-23 ноября в Москве при организации министерства экономического развития РФ и министерства экономики АР. В форумеприняли участие Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева, председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, главы экономических ведомств России и Азербайджана Максим Орешкин и Микаил Джаббаров, российские губернаторы и главы ИВ городов и районов АР, представители бизнеса обеих стран.

(Автор: Матанат Насибова)

Твиттер: @MatanatNasibova

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.