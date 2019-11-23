Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил благодарность Президенту Ильхаму Алиеву (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 23 ноября Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил Президенту Ильхаму Алиеву письмо, в котором выразил благодарность за организацию II Бакинского саммита религиозных лидеров мира и теплый прием.

Об этом сообщает в субботу Trend.

"Ваше превосходительство, глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович!

Сердечно благодарю Вас за радушный прием, оказанный мне и моим спутникам в ходе визита в Азербайджан.

Был рад возможности принять участие во II Бакинском саммите религиозных лидеров мира, где мы смогли вместе с Вами и с представителями разных религиозных традиций обсудить актуальные вопросы современности.

Самые теплые чувства остались у меня от общения с Вами и Вашей семьей. Рад тому, что встретил в Вашем лице неравнодушного человека и мудрого политика, еще раз убедился в присущей Вам рассудительности, глубоком знании общественных и международных проблем. Храню в сердце добрую память от посещения Вашей замечательной и красивой страны.

Желаю Вам крепости сил и успехов в ответственных государственных трудах, а жителям Азербайджана – мира и благополучия", - говорится в письме Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

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