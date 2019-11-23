Генеральный секретарь Международного центра межрелигиозного и межкультурного диалога поблагодарил Президента Ильхама Алиева (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь Международного центра межрелигиозного и межкультурного диалога (KAICIID) Фейсал бин Муаммар направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву благодарственное письмо.

Об этом сообщает в субботу Trend.

"Ваше превосходительство.

Выражаю Вам самые искренние поздравления по случаю прекрасной организации II Бакинского саммита религиозных лидеров мира. Мировые лидеры и представители в обсуждениях, проведенных на мероприятии, и принятом заявлении еще раз подчеркнули значение глобального диалога и общечеловеческой солидарности в борьбе с экстремизмом, ксенофобией и дискриминацией.

Этот саммит также совпал с двумя знаменательными событиями – юбилейными мероприятиями по случаю 70-летия со дня рождения шейх уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде и 40-летия его деятельности как шейх уль-ислама. Аллахшукюр Пашазаде является очень уважаемым членом Правления Международного центра межрелигиозного и межкультурного диалога.

К сожалению, события, связанные с религией и разнообразием, порой становятся источниками безнадежности и разрушения между некоторыми общинами, в то время как и религия, и разнообразие должны восприниматься как объединяющие нас истина и факт.

Именно такие мероприятия имеют важное значение с точки зрения их роли моста между культурами в межрелигиозном и межкультурном диалоге и решения проблем современного периода. Как в религиозном, так и в культурном контексте диалог составляет основу мандата Международного центра межрелигиозного и межкультурного диалога, и цель организации заключается в сплочении религиозных лидеров мира и политиков для поиска общего знаменателя в решении проблем, беспокоящих наш мир.

Пользуясь случаем, я также выражаю Вам признательность за содержательные обсуждения общих проблем, проведенные во время нашей встречи с Вами. Еще раз хочу отметить, что сила диалога - единственный путь, ведущий к миру и прогрессу, уважению к достоинству человека и сегодня, и в будущем", - говорится в письме Генерального секретаря Международного центра межрелигиозного и межкультурного диалога (KAICIID) Фейсала бин Муаммара.

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