Президент Ильхам Алиев поздравил председателя Президиума Боснии и Герцеговины (Версия 2)

23 ноября 2019 23:00 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо председателю Президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшичу.

Об этом сообщает в субботу Trend.

"Уважаемый господин Председатель,

Сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Боснии и Герцеговины.

Верю, что развитие отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Боснией и Герцеговиной и впредь будет служить интересам наших народов.

В этот знаменательный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю дружественному народу Боснии и Герцеговины мира и процветания", - говорится в поздравительном письме Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

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