Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с 8-й Московской биеннале современного искусства (ФОТО) (версия 2)

25 ноября 2019 00:31 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 23:37)

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева в рамках официального визита в Россию посетила Государственную Третьяковскую галерею.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева и вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомились с проходящей здесь в настоящее время 8-й Московской международной биеннале современного искусства.

Первого вице-президента Мехрибан Алиеву встретили директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова и куратор Московской международной биеннале современного искусства Юлия Музыкантская.

Директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова проинформировала Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву о проходящей в галерее 8-й Международной биеннале современного искусства.

В биеннале принимают участие художники из России, Австрии, Бахрейна, Германии, Саудовской Аравии, Италии, Германии, Китая, Нидерландов, США и Франции. Куратором основного проекта биеннале является Дмитрий Черняков, автор московских комплексов "Федерация" и "Москва-Сити". Автор в нескольких павильонах объединил в общем диалоге различные темы и жанры в маленьких капсулах и домах. В связи с тем, что все эти разнообразия сложно объединить друг с другом, выставка названа "Пространственная ориентация". На Биеннале современного искусства, посвященной теме "Ориентация пространства", представлено более 50 работ 34 художников из 11 стран мира.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась на экспозиции с мультимедийными инсталляциями азербайджанских художников Орхана Мамедова "Идея сохранения эстетики" и Лейлы Алиевой "Вечность". В инсталляции Орхана Мамедова собраны орнаменты более 50 азербайджанских ковров разных времен. В арт-объекте, который художник создал с использованием искусственного интеллекта, узоры сменяют друг друга. В произведении "Вечность", подготовленном в жанре видеоарт творческим коллективом из 20 человек под руководством Лейлы Алиевой, говорится о человеческой смелости.

Было отмечено, что партнером Московской биеннале является знаменитый австрийский музей Альбертина, являющийся крупнейшей в мире коллекцией графических работ. На выставке в едином культурном пространстве представлены хранящиеся в музее работы 11 известных художников ХХ века.

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  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с 8-й Московской биеннале современного искусства (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с 8-й Московской биеннале современного искусства (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с 8-й Московской биеннале современного искусства (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с 8-й Московской биеннале современного искусства (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с 8-й Московской биеннале современного искусства (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с 8-й Московской биеннале современного искусства (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с 8-й Московской биеннале современного искусства (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с 8-й Московской биеннале современного искусства (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с 8-й Московской биеннале современного искусства (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с 8-й Московской биеннале современного искусства (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с 8-й Московской биеннале современного искусства (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с 8-й Московской биеннале современного искусства (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с 8-й Московской биеннале современного искусства (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с 8-й Московской биеннале современного искусства (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с 8-й Московской биеннале современного искусства (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с 8-й Московской биеннале современного искусства (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с 8-й Московской биеннале современного искусства (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с 8-й Московской биеннале современного искусства (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с 8-й Московской биеннале современного искусства (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с 8-й Московской биеннале современного искусства (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с 8-й Московской биеннале современного искусства (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с 8-й Московской биеннале современного искусства (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с 8-й Московской биеннале современного искусства (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с 8-й Московской биеннале современного искусства (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с 8-й Московской биеннале современного искусства (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с 8-й Московской биеннале современного искусства (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с 8-й Московской биеннале современного искусства (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с 8-й Московской биеннале современного искусства (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с 8-й Московской биеннале современного искусства (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с 8-й Московской биеннале современного искусства (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с 8-й Московской биеннале современного искусства (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с 8-й Московской биеннале современного искусства (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с 8-й Московской биеннале современного искусства (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с 8-й Московской биеннале современного искусства (ФОТО) (версия 2)
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Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с 8-й Московской биеннале современного искусства (ФОТО)
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