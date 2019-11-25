Президент Ильхам Алиев изменил закон "Об Алятской свободной экономической зоне"

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев в понедельник подписал закон о внесении изменений в закон "Об Алятской свободной экономической зоне".

Согласно изменениям, в закон "Об Алятской свободной экономической зоне" Азербайджана добавляется статья 32 следующего содержания:

"Статья 32. Переходное положение

До формирования предусмотренной этим Законом уполномоченной структуры Свободной Зоны и ее Правления, права и обязанности уполномоченной структуры Свободной Зоны и ее Правления осуществляются созданной соответствующим органом исполнительной власти временной управляющей структурой".

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