МИД Азербайджана назвал интервью Пашиняна итальянской газете популистским заявлением

БАКУ /Trend/ - Интервью премьер-министра Армении Никола Пашиняна итальянской газете Corriere della Sera можно расценить как очередное популистское заявление.

Об этом в понедельник сказала Trend руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя слова премьер-министра Армении в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

Она сообщила, что в своем интервью Пашинян, говоря о феномене “армянофобии”, приводит лживые примеры, не имеющие ничего общего с реальностью.

"Так, он утверждает, что Генрих Мхитарян не смог участвовать в финальном матче Лиги Европы УЕФА в Баку якобы из-за того, что являлся армянином. Напомним, что со стороны Азербайджана была распространена официальная информация о полном обеспечении безопасности всех игроков, в том числе игрока футбольного клуба “Арсенал” Мхитаряна, а также всех болельщиков финального матча Лиги Европы УЕФА, состоявшегося в Баку 29 мая этого года. Мхитарян не приехал в Азербайджан для участия в финальной игре Лиги Европы на основании собственного решения, в то время как Азербайджаном были предоставлены все соответствующие гарантии. Хотели бы также отметить, что спортсмены армянского происхождения не раз участвовали в многочисленных спортивных соревнованиях, проводимых до сих пор в Азербайджане. А во время Европейских игр глава государства даже лично вручил награду игроку армянского происхождения.

По словам Абдуллаевой, глава правительства Армении, пытаясь хоть как-то оправдать свои необоснованные утверждения, поделился и другим измышлением, приведя лживый “пример” того, что якобы водитель, который слушал армянскую музыку в столице Азербайджана, подвергся аресту.

"Что же касается мыслей в отношении урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, высказанных в интервью Пашиняна, хотели бы отметить, что Президент Азербайджана на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», состоявшемся третьего октября сего года в Сочи, прямо и однозначно озвучил взгляды в контексте разрешения конфликта, указав на необходимость сделать это в рамках территориальной целостности Азербайджана, принятого всем миром Устава ООН, резолюций Совета Безопасности ООН и Хельсинкского Заключительного акта. Урегулирование конфликта именно на этих основах принесет стабильность, процветание и прогресс в наш регион", - сказала Лейла Абдуллаева.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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