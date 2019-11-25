Президент Ильхам Алиев предоставил группе сотрудников БГУ персональную пенсию Президента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о предоставлении персональной пенсии Президента Азербайджана по случаю 100-летия БГУ и за заслуги в развитии образования и науки в Азербайджане следующим сотрудникам Бакинского государственного университета:
Абдуллаеву Сархаддину Губаддин оглу
Гёйчайчскому Шовгисафа Юсифзия оглу
Гулиеву Акифу Алекпер оглу
Рустамову Иззату Ашраф оглу.
Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.
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