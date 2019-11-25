Президент Ильхам Алиев удостоил группу сотрудников БГУ "Почетного диплома Президента Азербайджана"

25 ноября 2019 18:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о награждении сотрудников Бакинского государственного университета "Почетным дипломом Президента Азербайджана".

В распоряжении отмечается, что по случаю 100-летия Бакинского государственного университета и за заслуги в развитии образования и науки в Азербайджане "Почетным дипломом Президента Азербайджана" награждаются следующие лица:

Бабазаде Васиф Мамед Ага оглу

Алиева Ирада Нураддин гызы

Ибрагимова Сара Хокмулла гызы

Искандеров Анар Джамал оглу

Гурбанов Асадулла Джюджю оглу

Меликова Масума Фазиль гызы.

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