Президент Ильхам Алиев удостоил группу сотрудников БГУ "Почетного диплома Президента Азербайджана"

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о награждении сотрудников Бакинского государственного университета "Почетным дипломом Президента Азербайджана".
В распоряжении отмечается, что по случаю 100-летия Бакинского государственного университета и за заслуги в развитии образования и науки в Азербайджане "Почетным дипломом Президента Азербайджана" награждаются следующие лица:
Бабазаде Васиф Мамед Ага оглу
Алиева Ирада Нураддин гызы
Ибрагимова Сара Хокмулла гызы
Искандеров Анар Джамал оглу
Гурбанов Асадулла Джюджю оглу
Меликова Масума Фазиль гызы.
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.