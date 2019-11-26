Главный редактор АМИ Trend о визите в Армению и Нагорный Карабах в передаче "Актуально с Сахилем Керимли" (Видеопроект) (ФОТО)

26 ноября 2019 15:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Агентство международной информации Trend представляет видеоинтервью главного редактора Агентства Эльчина Велиева в авторском проекте "Актуально с Сахилем Керимли".

Видеоинтервью посвящено визиту азербайджанских журналистов в Армению и оккупированный Нагорный Карабах, который состоялся несколько дней назад.

В рамках визита, проведенного при организационной поддержке личного представителя действующего председателя ОБСЕ, азербайджанские журналисты побывали в Армении, а также в Нагорно-Карабахском регионе страны, в том числе древнем азербайджанском городе Шуша. В мероприятии принял участие главный редактор Агентства международной информации Trend Эльчин Велиев.

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  • Главный редактор АМИ Trend о визите в Армению и Нагорный Карабах в передаче "Актуально с Сахилем Керимли" (Видеопроект) (ФОТО)
  • Главный редактор АМИ Trend о визите в Армению и Нагорный Карабах в передаче "Актуально с Сахилем Керимли" (Видеопроект) (ФОТО)
  • Главный редактор АМИ Trend о визите в Армению и Нагорный Карабах в передаче "Актуально с Сахилем Керимли" (Видеопроект) (ФОТО)
  • Главный редактор АМИ Trend о визите в Армению и Нагорный Карабах в передаче "Актуально с Сахилем Керимли" (Видеопроект) (ФОТО)
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