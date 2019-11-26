Президент Ильхам Алиев: Это беспрецедентный случай в международной политике, когда не первое лицо государства принимается на самом высоком уровне - Президентом ведущей страны мира

БАКУ /Trend/ - Это беспрецедентный случай в международной политике, когда не первое лицо государства принимается на самом высоком уровне - Президентом ведущей страны мира.

Как передает Trend, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая делегацию во главе с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерием Герасимовым.

Глава государства отметил, что стало хорошей традицией, что высшее военное командование России и НАТО проводит встречи в Баку.

"Мы это очень ценим. В прошлом году таких было три встречи, в этом году - уже вторая. То есть, это уже традиция, которая живет, думаю, будет продолжаться. Мы это расцениваем как знак большого доверия к нам. Потому что многие страны могли бы быть местом проведения таких встреч, но то, что выбор пал на Баку и эта традиция сохраняется уже третий год - начало встречам было положено в 2017 году - говорит о том, что это место приносит результаты. Мы так думаем. Конечно же, каждая встреча внушает надежды, думаю, во всем мире. Потому что от тех договоренностей, которые вы достигаете, зависят безопасность и мир не только в нашем регионе, но и в мире. Поэтому мы, конечно, с гордостью воспринимаем это. Воспринимаем это, опять же, как знак очень доверительных отношений между нами, что и подтверждается уже давней историей наших отношений, которые сегодня вышли на самый высокий уровень в истории", - отметил глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что и закончившийся вчера официальный визит Мехрибан Алиевой в Москву еще раз подтвердил высокий уровень наших отношений.

"Мы очень высоко ценим этот визит. Мы понимаем, что это беспрецедентный случай в международной политике, когда не первое лицо государства принимается на самом высоком уровне - Президентом, причем Президентом ведущей страны мира и Президентом, который является среди политиков мира номер один. Думаю, что это не только мое мнение, но и мнение подавляющего большинства руководителей. И мы очень высоко ценим сам факт приглашения, уровень отношений, награждение Мехрибан Алиевой лично Президентом высоким орденом Дружбы и те слова, которые последовали за награждением. Все это мы очень ценим, понимаем и, конечно же, рады тому, что отношения между нашими странами вышли на такой высокий уровень. Также, конечно, встречи и с председателем Правительства, и с председателем Совета Федерации были очень конструктивными, насыщенными, и конечно, проведение юбилейного межрегионального форума и открытие павильона «Азербайджан» на ВДНХ - все это очень важные шаги в деле укрепления наших связей. Уверен, что и следующий год будет результативным. И с Владимиром Владимировичем у нас предстоит встреча в следующем месяце. И конечно, в сфере, которой вы занимаетесь, мы тоже видим положительную динамику. Каждый ваш приезд в Баку – это в том числе возможность еще раз обсудить военное сотрудничество, военно-техническое сотрудничество, которое развивается очень успешно, и наметить пути дальнейшего взаимодействия в следующем году. Мы считаем, что есть возможность для того, чтобы нарастить потенциал сотрудничества в традиционных направлениях и новых направлениях между Россией и Азербайджаном. Так что еще раз добро пожаловать. Желаю хороших результатов от предстоящей встречи", - сказал глава государства.

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