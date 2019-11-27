Уважение к ветеранам Великой Отечественной войны — один из гуманистических принципов Первого вице-президента Мехрибан Алиевой - политолог

27 ноября 2019 13:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Несмотря на повсеместное отторжение и запрет идей фашизма и нацизма после окончания Второй Мировой войны, сегодня в ряде стран, в том числе и в Армении, они все более приобретают черты государственной идеологии.

Об этом в Trend сказал политолог Арзу Нагиев.

Политолог отметил, что посещение Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой могилы неизвестного солдата и возложение венка является характерным жестом, данью уважения прошлому Азербайджана и памяти его сыновей, павших на полях сражений Второй Мировой войны.

«Первый вице-президент еще раз показала, что азербайджанцы с большим уважением чтят свое прошлое, как настоящее, будучи народом, отдавшим многочисленные жертвы во время Великой Отечественной войны, ощущают сопричастность к тем событиям. В свою очередь, Армения, выбрав фашизм в качестве идеологии, продолжает исповедовать его устоя, настойчиво превознося адептов фашизма как национальных героев. Они воздвигают памятники фашистам вроде Гарегина Нжде, беспощадно расстреливавшего тех самых неизвестных солдат, безотносительно их этнического происхождения. В этом заключается разница между Азербайджаном и Арменией» - сказал эксперт.

Арзу Нагиев также обратил внимание на особое отношение к ветеранам Великой Отечественной войны со стороны Первого вице-президента Мехрибан Алиевой

«Уважительное отношение к ветеранам Великой Отечественной войны забота и внимание к их нуждам — одни из гуманистических принципов Мехрибан ханум Алиевой», - отметил политолог.

(Автор: Алигусейн Гулузаде. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @a1ihuseyn

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