Президент Ильхам Алиев поздравил румынского коллегу (версия 2)

27 ноября 2019 15:20 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Румынии Клауса Вернера Йоханниса.

"Уважаемый господин Президент,

Сердечно поздравляю Вас по случаю переизбрания на пост Президента Румынии.

Верю, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия, направленные на дальнейшее укрепление и развитие азербайджано-румынской дружбы и сотрудничества, отношений стратегического партнерства между нашими странами в интересах наших народов.

Пользуясь этим приятным случаем, от своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны – Дня независимости.

Желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Румынии – постоянного благополучия и процветания", - говорится в письме главы государства.

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