Президент Ильхам Алиев выделил средства на капитальный ремонт автомобильных дорог в Хырдалане

27 ноября 2019 18:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о мерах в связи с капитальным ремонтом автомобильных дорог в городе Хырдалан.

В распоряжении отмечается, что с целью капитального ремонта автомобильных дорог города Хырдалан общей протяженность 5,1 километра из резервного фонда Президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2019 год, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана будет выделено 3,9 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в первой части настоящего распоряжения.

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