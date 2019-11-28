Посол: Турция хочет приложения еще больших усилий для скорейшего решения карабахского конфликта

БАКУ /Trend/ - Турция хочет приложения еще больших усилий для скорейшего урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал.

«ОБСЕ является очень важной международной организацией, созданной для обеспечения безопасности и стабильности в Европе. Одной из важных задач ОБСЕ является решение нагорно-карабахского конфликта. Мы хотим приложения еще больших усилий для скорейшего решения конфликта», - сказал посол.

Он с сожалением отметил, что, несмотря на то, что прошло много лет, конфликт пока не урегулирован. «Параметры для решения проблемы известны. Параметры, выдвинутые и ООН, и ОБСЕ предусматривают решение конфликта в соответствии с международным правом, в рамках территориальной целостности Азербайджана. Однако территории Азербайджана все еще не освобождены от оккупации, и поэтому мы не считаем деятельность ОБСЕ в этом направлении удовлетворительной. Но на данный момент мы поддерживаем ОБСЕ, которая является наиболее важной организацией в вопросе решения этого конфликта», - сказал Озорал.



Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.



(Автор: Ляман Зейналова)

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