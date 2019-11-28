Глава МИД России посетит Баку (версия 2)

28 ноября 2019 14:52 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Баку с официальным визитом.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, программой визита главы российского внешнеполитического ведомства предусмотрены встречи с официальными лицами Азербайджана. "Будет продолжен диалог по развитию двусторонних отношений в политической, экономической, культурно-гуманитарной сферах. Также планируется подписание плана консультаций внешнеполитических ведомств на 2020 год", - сказала Захарова.

Она отметила, что в ходе переговоров министры иностранных дел двух стран рассмотрят широкий комплекс вопросов взаимодействия в рамках СНГ, ООН, ОБСЕ, Движения неприсоединения, Совета Европы и на других международных площадках.

«В фокусе внимания сторон также проблематика региональной безопасности, включая перспективы нагорно-карабахского урегулирования», - сказала Захарова.

Представитель МИД отметила, что поступательное развитие российско-азербайджанского партнерства во многом обеспечивается интенсивным политическим диалогом на высшем и высоком уровнях.

«Тесное взаимодействие налажено на уровне правительств, парламентов, общественных организаций, растет взаимный товарооборот. Напомню, что по итогам 2018 года он вырос почти на 14 процентов, составляя 2,5 миллиарда долларов. В январе-сентябре он еще прибавил 26 процентов. Достиг более двух миллиардов долларов (2,2 миллиарда долларов). Успешно реализуется дорожная карта по основным направлениям двустороннего сотрудничества на период до 2024 года», - сказала Захарова.

(Автор: Наргиз Садыхова)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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