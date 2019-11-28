Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство дороги в Шамахы

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о мерах в связи со строительством дороги Баку-Шамахы-Евлах (115-й километр)-Гонагкенд-Хамъяли-Икинджи Чайлы-Икинджи Джабаны- Джабаны Шамахинского района.

В распоряжении отмечается, что с целью строительства автомобильной дороги Баку-Шамахы-Евлах (115-й километр)-Гонагкенд-Хамъяли-Икинджи Чайлы-Икинджи Джабаны-Джабаны, соединяющей пять населенных пунктов с общим населением четыре тысячи человек, из средств, предусмотренных для строительства и реконструкции автомобильных дорог в разделе государственных капиталовложений расходной части госбюджета на 2019 год, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделяются 11,1 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части первой настоящего распоряжения, Кабмину - решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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