Президент Ильхам Алиев выделил средства на усиление технического обеспечения инфраструктуры обслуживания в Шамахы

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение об усилении технического обеспечения инфраструктуры обслуживания в Шамахинском районе.

В распоряжении говорится, что с целью транспортировки и утилизации бытовых отходов, уборки улиц, улучшения качества обслуживания на общественном транспорте, приобретения техники и оборудования для совершенствования скорой и неотложной медицинской помощи в Шамахинском районе из суммы, указанной в п.1.67 «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год для капиталовложений (инвестиционных расходов) по другим проектам", утвержденного распоряжением Президента Азербайджана от 15 января 2019 года, Исполнительной власти Шамахинского района выделяется семь миллионов манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в этом распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

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