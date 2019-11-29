В Азербайджане избран новый омбудсмен

29 ноября 2019 13:02 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса был вынесен на обсуждение вопрос об избрании уполномоченного по правам человека в Азербайджане (омбудсмена).

Как сообщает Trend, на заседании были выдвинуты три кандидата на должность омбудсмена - заместитель председателя Апелляционного суда Кямаля Абиева, начальник отдела по правам человека и связям с общественностью Верховного Суда Кямаля Алиева и заместитель руководителя Аппарата Конституционного суда Сабина Алиева.

После обсуждения, Сабина Алиева, получив 104 голоса, была избрана новым омбудсменом.

(Автор: Эльчин Мехтиев. текст: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

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