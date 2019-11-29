Азербайджан выделил 500 тыс. евро пострадавшим от землетрясения в Албании

БАКУ/Trend/ - С целью оказания гуманитарной помощи населению, пострадавшему от землетрясения, произошедшего в Албании 26 ноября текущего года, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год Резервного фонда, министерству иностранных дел Азербайджана выделены 500 тыс. евро в манатном эквиваленте.
Распоряжение об этом подписал премьер-министр Али Асадов, сообщает в пятницу Trend.
Согласно распоряжению, министерству финансов поручено обеспечить выплату в установленном порядке суммы, указанной в распоряжении.
Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)
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