Президент Ильхам Алиев: Уверен, что наши валютные резервы будут с каждым годом расти

БАКУ /Trend/ - Уверен, что наши валютные резервы будут с каждым годом расти. Об этом, как сообщает в пятницу Trend, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая Исрафила Мамедова в связи с его назначением на должность исполнительного директора Государственного нефтяного фонда Азербайджана.

"Я очень рад, что доходы Фонда от управления растут. Это очень хороший показатель. В этом году - год еще не закончился - доходы Государственного нефтяного фонда увеличились на более чем 4 миллиарда долларов. 1,8 миллиарда долларов из них получены именно от управления. То есть, это большие средства. Такие возможности создают правильная политика Фонда и правильное размещение средств. Уверен, что наши валютные резервы будут с каждым годом расти", - отметил глава государства.

По его словам, в настоящее время наши стратегические валютные резервы превышают 50 миллиардов долларов. "Это - рекорд, исторический показатель. Этот показатель важен именно потому, что он превышает и наш валовой внутренний продукт. Такое сейчас наблюдается в очень редких странах. В то же время наш внешний долг составляет всего 17 процентов валового внутреннего продукта, и по этому показателю мы занимаем 9-е место в мире. Мы предусмотрели в бюджете следующего года цену на нефть на уровне 55 долларов. Это тоже очень консервативный подход. В настоящее время цена нефти "Азери Лайт" приближается к 70 долларам, мы берем 55, чтобы собиралось больше денег. Например, если мы возьмем 65, то тогда эти деньги будут поступать в бюджет в виде трансферта и расходоваться. Необходимости в этом нет", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

По его словам, сейчас благодаря прозрачности, точности, реформам мы обеспечиваем наш бюджет посредством других областей. "Налоговые и таможенные органы за 10 месяцев собрали дополнительно 850 миллионов манатов. До конца года есть время, эти средства увеличатся. Поэтому мы должны экономить доходы Нефтяного фонда. Словом, в Азербайджане правильный подход в этой сфере, как и во многих областях, продуманная политика и предпринимаемые шаги, соответствующие интересам народа, позволили получить этот прекрасный результат", - добавил глава государства.

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