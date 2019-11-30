Благодаря Мехрибан Алиевой в Азербайджане созданы прекрасные условия для детей - репортаж из яслей-детского сада номер 141 в Баку (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ/Trend/ - 26 августа Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева и ее дочь Лейла Алиева приняли участие в открытии яслей-детского сада номер 141 в Бинагадинском районе Баку.

Здание яслей-детского сада было капитально отремонтировано по инициативе Фонда Гейдара Алиева. Как детский сад здание начало функционировать в 1980 году и с тех пор не ремонтировалось. Состоящий из трех корпусов детский сад, территория которого превышает пять тысяч квадратных метров, до ремонта оказывал услуги 150 детям в 8 группах. В новом здании функционируют ясли-детский сад на 210 мест. Здесь имеются укомплектованные комнаты для групп, кухня и столовая, спортивный и музыкальный залы и другие помещения. Комнаты и коридоры двухэтажного дошкольного учебного заведения украшены рисунками любимых детьми сказочных героев, комнаты для групп оснащены необходимым инвентарем, комплектами мебели. В дошкольном учебном заведении действуют 11 групп, семь из которых азербайджаноязычные, четыре – русскоязычные. В яслях-детском саду воспитанием детей в возрасте от 2 до 6 лет занимаются профессиональный состав из 42 человек.

На территории детского сада была проведена работа по благоустройству и озеленению, создана система освещения. Для отдыха малышей здесь также имеется игровое и спортивное оборудование. Словом, в учреждении созданы все необходимые условия для удобства, отдыха детей, усвоения ими начальных знаний, а также выявления их способностей и талантов.

Корреспонденты Trend побывали в яслях-детском сад номер 141.

Директор детского сада Севиндж Зейналова рассказала Trend, что с момента капитального ремонта прошло уже несколько месяцев: "В открытии лично принимали участие Первый вице-президент Мехрибан Алиева и ее дочь - Лейла Алиева. Детский сад прекрасно отремонтирован, здесь созданы замечательные условия для детей. От имени коллектива, родителей и лично от своего имени выражаю глубокую признательность Мехрибан Алиевой за то, что она проявляет такую заботу о нас».

Методист детского сада Айнура Аббасова рассказала Trend, что в детском саду созданы все условия в соответствии с интересами детей: «Здесь есть музыкальный и спортивный зал, обеспечено все необходимое для развлечений. От имени родителей мы выражаем огромную благодарность Мехрибан Алиевой за создание таких условий для детей, являющихся нашим будущим, за прекрасный ремонт детсада».

Присутствовавшая в тот момент в детском саду родительница Нигяр Асадзаде отметила, что благодаря Мехрибан Алиевой в Азербайджане созданы прекрасные условия для детей: «Именно за создание этих условий я, как мать, признательна Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой. В детском саду прекрасная обстановка, я очень довольна. Оснащение отопительной системой, режим ежедневного питания, проведение интеллектуальных игр для детей, творческая работа с ними – все это организовано на высоком уровне. Я, как мать, очень довольна!».

Родительница Ругия Азизова также выразила глубокую признательность Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой от имени родителей: «Здесь нет никаких недочетов, чтобы родитель приходил и высказывал замечание по этому поводу и проявлял свое беспокойство. Утром в детсаде бывает такой наплыв! Все матери, в том числе неработающие мамы, спокойно оставляют своих детей в детсаде, они не беспокоятся о них, чувствуя себя совершенно спокойно».

В Азербайджане осуществляется широкомасштабная деятельность, направленная на здоровое воспитание детей. Забота о детях и молодежи является одним из приоритетных направлений государственной политики Азербайджана. Под руководством Первого вице-президента Мехрибан Алиевой развитие социальной сферы приобрело дополнительный импульс - конечно, это коснулось и самых маленьких граждан нашей страны.



Основываясь в своей деятельности на принципах гуманизма и человечности, Мехрибан Алиева в первую очередь с особой чуткостью и заботой относится к будущему нашей страны – детям, их образованию и воспитанию.

Вырастить духовно и физически здоровых, сильных и образованных, достойных граждан страны - это одна из важнейших целей, от достижения которой зависит будущее Азербайджана. Чтобы достичь этого, в рамках проекта "Обновленному Азербайджану - новую школу", осуществляемого по инициативе Мехрибан Алиевой, по всей стране строятся и ремонтируются сотни школ и детских садов. Эта масштабная работа - еще одно воплощение проводимых в Азербайджане реформ и неиссякаемой заботы государства о людях.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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