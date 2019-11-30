Лейла Абдуллаева: О какой стратегии говорит Пашинян, когда есть риск роста напряженности в любой момент?

30 ноября 2019 14:46 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева прокомментировала позицию премьер-министра Армении по урегулированию конфликта, относительно стратегических интересов Армении, озвученную им во время выступления на заседании по стратегии национальной безопасности, передает в субботу Trend.

По словам Абдуллаевой, понять премьер-министра Армении, как обычно, очень сложно.

"Безо всяких сомнений, слова Пашиняна рассчитаны на внутреннюю аудиторию. Интересно, о какой стратегии говорит Пашинян, когда нет никакого прогресса в процессе урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и существует риск роста напряженности в любой момент? Если в сферу стратегических интересов Армении входит нанести ущерб процессу переговоров, то руководство Армении должно открыто заявить об этом, чтобы международное сообщество, во главе с Минской группой ОБСЕ, сделало соответствующие выводы. Независимо от того, что говорит руководство Армении, позиция в связи с урегулированием конфликта, отраженная в резолюциях Совбеза ООН, в многочисленных решениях других организаций, а также в заявлениях сопредседателей Минской группы, заключается в освобождении оккупированных территорий Азербайджана, возвращении азербайджанских вынужденных переселенцев в свои дома», - сказала Лейла Абдуллаева.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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