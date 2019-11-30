Дмитрий Медведев поздравил премьер-министра Азербайджана с днем рождения

30 ноября 2019 13:43 (UTC+04:00)

Председатель правительства России Дмитрий Медведев поздравил премьер-министра Азербайджана Али Асадова с днем рождения. Об этом сообщает пресс-служба российского правительства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Россию и Азербайджан связывают добрососедские, дружественные и партнерские отношения, поступательно развивающиеся по широкому спектру направлений. Убежден, что активная совместная работа по правительственной линии будет способствовать дальнейшему укреплению российско-азербайджанских связей, создаст благоприятные условия для запуска новых перспективных проектов в различных областях", - говорится в поздравлении.

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