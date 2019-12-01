Президент Ильхам Алиев: Экономическая сила в итоге превращается в политическую силу

БАКУ /Trend/ - Экономическая сила в итоге превращается в политическую силу.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления в церемонии открытия части проекта TANAP, соединяющейся с Европой, которая состоялась в поселке Ипсала в турецкой провинции Эдирне.

Глава государства отметил, что турецко-азербайджанская дружба и братство с каждым днем крепнут.

"Я не знаю сегодня других стран в мире, которые были бы так близки друг другу, как Турция и Азербайджан. Растет торговый оборот между нами. За 9 месяцев этого года торговый оборот увеличился на более чем 40 процентов и достиг 3,4 миллиарда долларов. Взаимные инвестиции свидетельствуют о нашем братстве, а также показывают, что мы полагаемся друг на друга. Мы поддерживаем экономику друг друга. До сегодняшнего дня Турция вложила в экономику Азербайджана более 12 миллиардов долларов. Азербайджан же инвестировал в Турцию 17,5 миллиарда долларов. Эти инвестиции улучшают благосостояние наших народов.

В то же время Турция сегодня является открытой страной и очень приемлемым местом для иностранных инвестиций. Благодаря лидерству моего дорогого брата Президента Эрдогана Турция добилась больших успехов как в экономической, так и политической сфере. Мы хорошо помним прежние времена. В то время Турция не могла избавиться от долга Международному валютному фонду и другим финансовым организациям, зависела от них. Экономическая зависимость волей-неволей может привести к политической зависимости. Именно благодаря проводимой Президентом Эрдоганом продуманной экономической политике Турции удалось избавиться от этой зависимости, и сегодня она говорит свое слово в мире как мощнейшая экономика. Сегодня Турция является силовым центром в мировом масштабе. Авторитет Турции растет не только в регионе, где она расположена, но и во всем мире, расширяются ее возможности, каждый должен знать и никто не должен забывать, кому эта братская страна обязана этим.

О роли лидеров в истории написано достаточно книг, созданы научные труды, бытуют различные мнения, версии. Все они имеют право на жизнь. Но история свидетельствует о том, что роль лидера во многих случаях является решающей, это неопровержимо. Сегодня могущественная Турция и ее лидер олицетворяют развитие, стабильность и позволяют с оптимизмом смотреть в будущее. Мы рады этому, потому что сила Турции – это наша сила, успех Турции – наш успех, мы и дальше вместе будем идти плечом к плечу как две братские страны. Перед нами открыты все горизонты. Реализованные грандиозные проекты свидетельствуют о нашей силе и приумножают нашу мощь. Экономическая сила в итоге превращается в политическую силу", - сказал Президент Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев добавил, что TANAP и Южный газовый коридор также являются проектами энергетической безопасности.

"Сегодня об энергетической безопасности говорят в мировом масштабе, этот вопрос вошел в мировую повестку дня. Считаю, что здесь создан прекрасный формат сотрудничества. Азербайджан, как страна-производитель, транзитные страны и страны-потребители работают сообща. У нас одни интересы, а доход распределяется по справедливости. Еще раз хочу сказать: все эти проекты укрепляют стабильность.

Я уверен, что все совместные проекты, которые мы будем реализовывать после этого, будут такими же успешными, как TANAP, Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, Баку-Тбилиси-Карс, Турция и Азербайджан будут вместе уверенно шагать в будущее.

Да здравствуют турецко-азербайджанская дружба, братство!" - сказал глава государства.

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