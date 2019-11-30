Состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана (ФОТО) (версия 2)

30 ноября 2019 22:38 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 22:26)

БАКУ /Trend/ - 30 ноября в поселке Ипсала в турецкой провинции Эдирне в рамках церемонии открытия части газопровода TANAP, соединяющейся с Европой, состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

В ходе беседы было отмечено успешное развитие дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Турцией. Подчеркнута важность глобальных проектов, осуществляемых нашими странами, церемонии открытия части TANAP, соединяющейся с Европой. Выражена уверенность в том, что связи между Азербайджаном и Турцией и впредь будут постоянно укрепляться и расширяться.

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  • Состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана (ФОТО) (версия 2)
  • Состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана (ФОТО) (версия 2)
  • Состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана (ФОТО) (версия 2)
  • Состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана (ФОТО) (версия 2)
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