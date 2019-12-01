Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия части проекта TANAP, соединяющейся с Европой (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - 30 ноября в поселке Ипсала в турецкой провинции Эдирне состоялась церемония открытия части проекта TANAP, соединяющейся с Европой. Об этом сообщает Trend, со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В церемонии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Сначала был продемонстрирован видеоролик, посвященный реализации проекта Трансанатолийского газопровода – TANAP, являющегося одним из наиболее важных сегментов Южного газового коридора и значимым фактором энергетической безопасности Европы.

Президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев и министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез отметили значение проекта.

На церемонии выступил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Выступление Президента Ильхама Алиева:

- Уважаемый Президент Турецкой Республики, мой дорогой брат Реджеп Тайип Эрдоган.

Уважаемые главы государств и правительств.

Дорогие друзья.

Прежде всего, хочу выразить глубокую признательность моему брату Реджепу Тайипу Эрдогану за приглашение на эту историческую церемонию и оказанное гостеприимство. Очень рад вновь находиться на братской турецкой земле.

Сегодня исторический день. Сегодня TANAP, фундамент которого мы заложили четыре года назад, достиг границы с Европой. Сердечно поздравляю всех нас по этому случаю. Уверен, что жизнь TANAP будет долгой, он принесет пользу и прогресс народам Турции и Азербайджана, соседним народам.

Четыре года назад мы вместе с моим дорогим братом Президентом Эрдоганом заложили в городе Карс фундамент TANAP. Однако путь, ведущий к TANAP, начался в 2012 году. Благодаря историческому Стамбульскому соглашению проекту TANAP был зажжен зеленый свет. Историческое Стамбульское соглашение стало возможным благодаря совместной политической воле Турции и Азербайджана, так как до принятия данного решения по TANAP в течение нескольких лет велись очень большие споры и обсуждения, связанные с транспортировкой азербайджанского газа в Турцию, а оттуда – в Европу, однако они не дали результатов. Тогда мы вместе с моим дорогим братом Реджепом Тайипом Эрдоганом решили сами реализовать нужный нам гигантский проект, так и произошло. Присоединившаяся сегодня к данному проекту компания ВР – наш партнер. Однако основную техническую и финансовую нагрузку взяли на себя Азербайджан и Турция.

Совместная работа, проделанная до TANAP, открыла ему путь, потому что если бы в 2006 году не был сдан к эксплуатацию нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, то сегодня вряд ли можно было бы говорить о TANAP. Лидер современного Азербайджанского государства Гейдар Алиев своими руками заложил фундамент нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, а в 2006 году мы вместе с моим дорогим братом, Президентом Эрдоганом в Джейхане сдали в эксплуатацию нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан. На сегодняшний день по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан на турецкий и мировые рынки было транспортировано более 450 миллионов тонн нефти из Азербайджана и других государств. Из них большую часть – более 400 миллионов тонн - составляет азербайджанская, 27 миллионов тонн – туркменская, 12 миллионов тонн – казахская, 7 миллионов тонн – российская нефть. Словом, Баку-Тбилиси-Джейхан стал прекрасным инфраструктурным проектом для нефти не только Азербайджана, но и других стран, он и сегодня успешно функционирует. В 2007 году мы вновь с моим дорогим братом открыли газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум, и это был еще один проект, открывший путь TANAP. Как я уже отметил, в 2015 году в Карсе началось строительство TANAP. Пользуясь случаем, хочу выразить глубокую признательность всем, кто принимал участие в этом строительстве. Их самоотверженность и профессионализм сыграли большую роль в своевременной сдаче в эксплуатацию этого гигантского проекта.

TANAP является частью Южного газового коридора. Южный газовый коридор – гигантский инфраструктурный проект стоимостью 38 миллиардов долларов, состоящий из четырех проектов. Три из них – "Шахдениз" и Южно-Кавказский трубопровод сданы в эксплуатацию, а сегодня полностью вводится в строй TANAP. Реализация четвертого проекта – ТАР уже превысила 90 процентов. Уверен, что ТАР также будет своевременно сдан в эксплуатацию. Таким образом, один из крупнейших инфраструктурных проектов в Евразии – Южный газовый коридор будет своевременно введен в строй.

Должен отметить, что реализация этих проектов является плодом совместной политической воли Турции и Азербайджана. В то же время мы реализовали их с участием других стран и при финансовой поддержке частных компаний. Сегодня Южный газовый коридор объединяет 7 стран, это уже проект международного сотрудничества. Этот проект создаст мосты между странами и откроет путь к еще большему взаимопониманию. 7 стран, принимающих участие в данном проекте, - три из них являются членами Европейского Союза, - долгие годы после этого будут работать вместе и получать от этого пользу. То есть, этот проект ведет к сотрудничеству, стабильности, долгосрочному взаимопониманию, и было бы неправильным рассматривать эти проекты просто как энергетические. Должен также отметить, что наши энергетические проекты открыли путь и другим проектам. Два года назад мы с моим дорогим братом, Президентом Эрдоганом открыли в Баку железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс. В настоящее время по этой железной дороге перевозятся грузы и Азербайджана, и среднеазиатских стран, и Афганистана и Китая. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс соединяет континенты. Так же, как и наши трубопроводы. Еще один проект связан с передачей электроэнергии. Азербайджан уже экспортирует электроэнергию в Грузию и Турцию. Если бы не было энергетических проектов, если бы в нашем регионе не было стабильности, взаимной поддержки, взаимопонимания, то ни один из проектов не был бы реализован.

Турецко-азербайджанская дружба и братство с каждым днем крепнут. Я не знаю сегодня других стран в мире, которые были бы так близки друг другу, как Турция и Азербайджан. Растет торговый оборот между нами. За 9 месяцев этого года торговый оборот увеличился на более чем 40 процентов и достиг 3,4 миллиарда долларов. Взаимные инвестиции свидетельствуют о нашем братстве, а также показывают, что мы полагаемся друг на друга. Мы поддерживаем экономику друг друга. До сегодняшнего дня Турция вложила в экономику Азербайджана более 12 миллиардов долларов. Азербайджан же инвестировал в Турцию 17,5 миллиарда долларов. Эти инвестиции улучшают благосостояние наших народов.

В то же время Турция сегодня является открытой страной и очень приемлемым местом для иностранных инвестиций. Благодаря лидерству моего дорогого брата Президента Эрдогана Турция добилась больших успехов как в экономической, так и политической сфере. Мы хорошо помним прежние времена. В то время Турция не могла избавиться от долга Международному валютному фонду и другим финансовым организациям, зависела от них. Экономическая зависимость волей-неволей может привести к политической зависимости. Именно благодаря проводимой Президентом Эрдоганом продуманной экономической политике Турции удалось избавиться от этой зависимости, и сегодня она говорит свое слово в мире как мощнейшая экономика. Сегодня Турция является силовым центром в мировом масштабе. Авторитет Турции растет не только в регионе, где она расположена, но и во всем мире, расширяются ее возможности, каждый должен знать и никто не должен забывать, кому эта братская страна обязана этим.

О роли лидеров в истории написано достаточно книг, созданы научные труды, бытуют различные мнения, версии. Все они имеют право на жизнь. Но история свидетельствует о том, что роль лидера во многих случаях является решающей, это неопровержимо. Сегодня могущественная Турция и ее лидер олицетворяют развитие, стабильность и позволяют с оптимизмом смотреть в будущее. Мы рады этому, потому что сила Турции – это наша сила, успех Турции – наш успех, мы и дальше вместе будем идти плечом к плечу как две братские страны. Перед нами открыты все горизонты. Реализованные грандиозные проекты свидетельствуют о нашей силе и приумножают нашу мощь. Экономическая сила в итоге превращается в политическую силу.

TANAP и Южный газовый коридор также являются проектами энергетической безопасности. Сегодня об энергетической безопасности говорят в мировом масштабе, этот вопрос вошел в мировую повестку дня. Считаю, что здесь создан прекрасный формат сотрудничества. Азербайджан, как страна-производитель, транзитные страны и страны-потребители работают сообща. У нас одни интересы, а доход распределяется по справедливости. Еще раз хочу сказать: все эти проекты укрепляют стабильность.

Я уверен, что все совместные проекты, которые мы будем реализовывать после этого, будут такими же успешными, как TANAP, Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, Баку-Тбилиси-Карс, Турция и Азербайджан будут вместе уверенно шагать в будущее.

Да здравствуют турецко-азербайджанская дружба, братство!

Х Х Х

Затем выступил Президент Турецкой Республики Реджеп Тайиб Эрдоган.

Выступление Президента Реджепа Тайипа Эрдогана:

- Президент Азербайджана, мой многоуважаемый брат Ильхам Алиев.

Уважаемый премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

Член Президиума Боснии и Герцеговины господин Шефик Джаферович.

Председатель Национального собрания Сербии госпожа Майя Гойкович.

Уважаемые министры, послы, представители энергетической общественности.

Приветствую вас с самыми искренними чувствами, уважением и почтением.

Желаю успеха соединяющемуся с Европой участку Трансанатолийского трубопровода природного газа – TANAP, составляющему основу проекта "Южный газовый коридор". Мне очень приятно принимать вас в нашей стране по случаю этой важной церемонии открытия. Благодарю всех вас за то, что прибыли в Эдирне, чтобы разделить нашу радость.

Сегодня все мы являемся свидетелями поистине исторического момента для наших стран и регионов. Мы вполне справедливо переживаем чувство гордости в связи с успешным завершением продолжавшегося семь с половиной лет длительного и сложного процесса, каждый этап которого стал возможен благодаря терпению, вниманию, совместным усилиям Турции, Азербайджана и Грузии.

Во-первых, TANAP соединяет маршрут Азербайджан-Грузия-Турция с трубопроводом ТАР, и продолжившись оттуда он принесет пользу расположенным вдоль него странам – Болгарии, Греции, Македонии, Албании, Сербии, Боснии и Герцеговине. Естественно, предпринимая все эти шаги, необходимо особо подчеркнуть, что это – региональный проект, проект мира. Нельзя отрицать и усилий в этом деле Грузии, с территории которой осуществляется выход в Анатолию. Это – солидарность, и имя ей - мир.

Этот проект прежде всего является символом крепкой дружбы между нашими странами. TANAP достиг нынешнего этапа благодаря связям Турции и Азербайджана, основанным на взаимном доверии. Решающую роль в успехе проекта сыграли также связи между компаниями, обладающим долей в данных проектах, со странами-производителями, транзитерами и потребителями. Хотел бы напомнить, что первый шаг, связанный с TANAP, был предпринят подписанием в Стамбуле в июне 2012 года межправительственных договоров.

А итоговое инвестиционное соглашение "Шахдениз-2" мы подписали на церемонии, организованной в Баку в декабре 2013 года. Вслед за этим 17 марта 2015 года в Карсе состоялась церемония закладки фундамента TANAP с участием президентов Турции, Азербайджана и Грузии. Спустя три года после этого – 12 июня 2018 года - мы провели в Эскишехир церемонию открытия TANAP с участием дружественных и братских стран. С июня 2012 года по настоящее время мы действительно вложили большой труд в реализацию проекта TANAP. В частности, несмотря на опасные ситуации, которые нам пришлось преодолеть в стране и за рубежом, региональную напряженность, нестабильность, которая привела даже к вооруженным столкновениям, мы реализовали TANAP в соответствии с планом.

Благодаря личному вниманию моего уважаемого брата Алиева, а также сотрудничеству с соответствующими структурами Грузии и усилиям наших братьев, принимающих участие в данном проекте, мы довели TANAP до нынешнего уровня. Сегодня все мы видим, что потраченные нами совместные усилия были не напрасными. Сегодня мы завершаем связанный с нашими странами участок этого грандиозного проекта, именуемого "Энергетический Шелковый путь" в соответствии с установленным графиком, нашими целями и обязательствами.

Этим проектом мы еще раз продемонстрировали нашу волю, связанную с передачей в распоряжение наших граждан, а также всех народов региона, всего человечества богатств, которыми мы обладаем. Обеспечив благодаря TANAP энергетические потребности нашей страны, мы также поставили цель внести вклад в энергетическую безопасность Европы.

Как вам известно, TANAP является важнейшим участком 3500-километрового энергетического коридора, ведущего из Азербайджана в Европу. Сегодня природный газ Азербайджана, пройдя через 20 провинций, 67 районов и 600 сел нашей страны, дошел до ворот Европы, то есть, до этого места. Благодаря TANAP передача 16 миллиардов кубометров природного газа Азербайджана в распоряжение Турции и Европы превратилась из мифа в реальность. Из 16 миллиардов кубометров 6 миллиардов будем использовать мы, а 10 миллиардов – европейские страны.

Действительно, до 18 ноября 2019 года объем газа, транспортируемого по TANAP в Турцию, достиг 3,23 миллиарда кубометров. В предстоящие годы мы планируем довести транспортировку по TANAP вначале до 24 миллиардов, а затем – до 31 миллиарда кубометров. После этого ответственность ложится на наших соседей по ту сторону границы. Для начала транспортировки газа в Европу необходимо в короткий срок завершить строительство Трансадриатического газопровода – ТАР. Иншаллах, мы ожидаем завершения ТАР в 2020 году.

Дорогие друзья, человечество в последние два столетия вело войны, борьбу за контроль за энергетическими источниками, в итоге погибли миллионы людей. В частности, географическое пространство, в котором мы расположены, было непосредственным свидетелем жесткого соперничества за энергетические источники. Именно это стоит за многолетней борьбой Ближнего Востока с нестабильностью. Мышление, считающее каплю нефти дороже человеческой жизни, не могло принести планете мир и спокойствие. Несмотря на пережитые горе, гибель людей, бедствия мы, к сожалению, видим, что эта идея продолжается определенными силами. В особенности, в вопросе распределения углеводородных ресурсов на востоке Средиземного моря некоторые вместо справедливого разделения пытаются нагнетать напряженность. Тогда как есть возможность справедливого распределения, они прибегают к языку угроз и политике шантажа. Но ведь ни одна страна не выше международного права. Пора понять, что силой ничего не добиться. Логикой "Я сделал и получилось" никто не сможет добиться желаемого. Угрожая силой, ни одна страна не сможет заставить других отказаться от своих прав. В особенности Турция никогда не согласится с этим.

Наша страна не позволит попирать ни собственные права, ни интересы турок-киприотов. Невозможно реализовать проекты, отстранив от них страну, обладающую большой прибрежной полосой на востоке Средиземного моря. В настоящее время два наших судна вместе с двумя буровыми суднами – "Фатех" и "Явуз" продолжают работу в регионе, проводя сейсмические исследования. Их недовольство не заставит нас отвести оттуда наши суда. В настоящее время они выполняют свою задачу, и будут выполнять. А безопасность наших судов и экипажей обеспечивается нашими Морскими силами на самом высоком уровне. Уверен, что работа, осуществляемая этими судами, очень скоро принесет свои плоды. Знаете, в настоящее время мы достигли договоренности с Ливией. После утверждения данного соглашения в парламенте мы поднимем эту работу на другой уровень. И что они делают сейчас? Стали угрожать Ливии. Соглашение было достигнуто. Другие части данного соглашения будут применяться в том же порядке. Наши буровые работы приведут не к конфликтам и крови, а к миру и благосостоянию.

С этой убежденностью хочу выступить с искренним призывом ко всем сторонам на Средиземном море. Давайте превратим энергию не в средство конфликта, а в основу для сотрудничества. Если можно использовать возможности дипломатии, давайте не прибегать к пути, который обернется новыми жертвами для региона!

Дорогие друзья, мы знаем, что увеличивающееся население и растущая экономика очень серьезно ставят перед нами вопрос энергии, придавая ему глобальный масштаб. Мы также видим изменение энергетической карты мира, появление сегодня здесь новых акторов, новых проектов в данной сфере, новых моделей сотрудничества. Мы убеждены в важности тесного сотрудничества между странами-производителями, транзитерами и потребителями в обеспечении энергетической безопасности.

Благодаря стратегическому положению Турция находится в самом центре стран, добывающих и потребляющих энергию. 70 процентов имеющихся сегодня на Земном шаре запасов природного газа и 60 процентов нефтяных ресурсов находятся на территориях наших соседей. Кроме того, наша страна является четвертым в Европе и 18-м в мире рынком природного газа. Если в 2002 году природный газ подавался в пять наших провинций, то в настоящее время мы обеспечили поставку природного газа во все 81 нашу провинцию. Согласно данным на конец августа 2019 года, протяженность нашей газораспределительной сети составляет более 144 тысяч километров. Мы обеспечиваем природным газом 81 процент населения страны, то есть 66,5 миллиона человек. А в 2018 году потребности в природном газе достигли 49,3 миллиарда кубометров. Мы планируем довести потенциал хранения природного газа с 4 миллиардов до 11 миллиардов кубометров. Сдали в эксплуатацию два судна для хранения газа и газификации. Иншаллах, к ним добавится еще одно. В этом году мы заложили фундамент последнего из подземных газохранилищ Соленого озера общей вместимостью 5,4 миллиарда кубометров. После сдачи его в эксплуатацию в 2023 году мы будем располагать крупнейшими в мире подземными газохранилищами.

Нам известно, что все эти статистические данные не только обеспечивают нашей стране возможности, но и требуют серьезной ответственности. Мы действовали до сих пор, осознавая свою ответственность. Несмотря на множество двойных стандартов, мы не отступили от диалога, дипломатии, международного права. Вместо соперничества мы избрали сотрудничество, вместо напряженности – обсуждение, вместо конфликта – решение вопросов путем переговоров. Если кто-то делал нам шаг навстречу, то мы делали два. Мы и сегодня и в дальнейшем будем продолжать действовать с теми же добрыми намерениями. Мы не поступимся ни своими правами, ни правами Северного Кипра, и не протянем руку к тому, на что не имеем права. Мы продолжим усилия во имя справедливости, стабильности и регионального сотрудничества.

TANAP, церемонию открытия соединения которого с Европой все мы отмечаем, служит конкретным примером миролюбивых взглядов нашей страны. В то время, когда на повестке дня мира сегодня стоят торговые войны, террор, протесты, нестабильность, мы соединяем Европу с Азией посредством TANAP. Мы посылаем отсюда месседжи сотрудничества и партнерства не только нашему региону, но и всему миру. Мы предпринимаем новый шаг на пути превращения Турции в энергетический и торговый центр трех континентов.

Завершая свое выступление этими мыслями, еще раз от себя лично и от имени моего народа выражаю признательность всем моим братьям, принимавшим участие в проделанной работе, - от архитектора до инженера, - всем руководящим лицам, особенно моему брату Ильхаму Алиеву, нашим друзьям в Грузии за участие в церемонии открытия участка, соединяющего TANAP с Европой.

Естественно, невозможно не упомянуть лидерство моего брата Ильхама Алиева. Выражаю соседней Грузии особую признательность за сотрудничество в реализации данного проекта. Уверен, что в будущем мы реализуем новые проекты по принципу "Выиграем все", приветствую всех вас с уважением и почтением и хочу сказать "Да здравствует азербайджано-турецкая дружба!".

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Затем с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева, Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана, премьер-министра Грузии Георгия Гахарии и других официальных лиц состоялась церемония присоединения трубопровода TANAP к трубопроводу TAP.

В заключение церемонии была сделана фотография на память.

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Отметим, что TANAP, являющийся основным сегментом Южного газового коридора, будет поставлять европейским потребителям газ, добываемый с газоконденсатного месторождения "Шахдениз-2" в азербайджанском секторе Каспия. TANAP – 1850-километровый трубопровод, берущий начало в поселке Пософ в турецкой провинции Эрдахан, проходящий через 20 городов, 67 поселков и 600 сел по территории братской страны и достигающий Европы в поселке Ипсала в провинции Эдирне. Доставляющий азербайджанский газ в Турцию и Европу, TANAP на турецко-грузинской границе соединяется с Южно-Кавказским трубопроводом, а на турецко-греческой границе – с газопроводом TAP. Протяженность участка TANAP грузино-турецкая граница- Эскишехир составляет 1350 километров, а участка Эскишехир – турецко-греческая граница - 480 километров.

Меморандум взаимопонимания по проекту TANAP между Азербайджаном и Турцией был подписан в Стамбуле 24 декабря 2011 года, а соглашение по системе Трансанатолийского трубопровода природного газа – 26 июня 2012 года. Документ были утвержден соответствующими законодательными органами двух стран. Итоговое инвестиционное решение по проекту было принято 17 декабря 2013 года. В 2015 году после церемонии закладки фундамента, проведенной в Карсе с участием президентов Азербайджана и Турции, началось строительство трубопровода.

Диаметр части трубопровода на суше составляет 56 и 48 дюймов, а участка, проходящего по Мраморному морю, - 36 дюймов. Максимальная высота трубопровода над уровнем моря - 2700 метров. От TANAP в газораспределительную систему Турции отделены два ответвления, его максимальная пропускная способность составляет 31 млрд кубометров в год.

Первая фаза TANAP, называемого "Энергетический Шелковый путь", была сдана в эксплуатацию 12 июня прошлого года. В соответствии с планом, транспортировка первых объемов газа в Турцию началась 30 июня того же года.

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