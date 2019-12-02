Сиявуш Новрузов: В текущих исторических условиях отчетливо проявляется необходимость совершенствования работы Милли Меджлиса

БАКУ /Trend/ - Курс внутренней и внешней политики, государственного управления, основа которого была заложена великим лидером Гейдаром Алиевым, успешно продолжается под руководством председателя правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА), Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Стратегия социально-экономического развития, динамичное развитие экономики, улучшение благосостояния народа делают необходимым дальнейшую эффективную трансформацию, обозначение более масштабных целей и проведение более глубоких реформ.

Об этом, выступая на сегодняшнем пленарном заседании парламента, сказал депутат Милли Меджлиса (парламент), заместитель исполнительного секретаря правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Сиявуш Новрузов, сообщает в понедельник Trend.

Он отметил, что под руководством Президента Ильхама Алиева концепция реформ обрела большой динамизм: «Структурные и кадровые перемены в Кабинете министров, судебно-правовой системе и органах регионального управления Азербайджана приветствуются обществом. И общество верит в то, что реформы и впредь будут успешно продолжаться».

Новрузов сказал, что Милли Меджлис, в котором члены ПЕА составляют большинство, не должен оставаться в стороне от процесса расширения и углубления реформ, и продемонстрировать принципиальную позицию и пример служения государственности, чтобы реформы охватили законодательную сферу: «В текущих исторических условиях отчетливо проявляется необходимость совершенствования, повышения эффективности и соответствия стратегии глубоких реформ работы Милли Меджлиса».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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