Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования российскому коллеге

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник выразил соболезнования Президенту России Владимиру Путину.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Уважаемый Владимир Владимирович,

Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах в результате дорожно-транспортного происшествия в Забайкалье.

Выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в письме главы государства.

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