Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования российскому коллеге

2 декабря 2019 17:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник выразил соболезнования Президенту России Владимиру Путину.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Уважаемый Владимир Владимирович,

Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах в результате дорожно-транспортного происшествия в Забайкалье.

Выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в письме главы государства.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Ильхам Алиев вручил Диляре Сеидзаде орден «Шараф» (ФОТО)
Политика 16:23
Президент Ильхам Алиев выделил более 20 млн манатов на дополнительные меры по улучшению социальной защиты населения
Политика 16:02
Гюндуз Керимов назначен завотделом законодательства и правовой политики Администрации Президента Азербайджана
Политика 15:48
Президент Ильхам Алиев предоставил Диляре Сейидзаде персональную пенсию Президента Азербайджана
Общество 13:28
Президент Ильхам Алиев принял делегацию компании CISCO (ФОТО)
Политика 12:36
Президент Ильхам Алиев: Реализованные грандиозные проекты свидетельствуют о нашей силе и приумножают мощь Азербайджана и Турции
Политика 1 декабря 00:50
Лента новостей
Нахчыванская компания наладит экспорт тысячелистника в Европу
Бизнес 18:07
Ашхабад и Сеул укрепляют связи в финансовой сфере
Бизнес 18:06
Лидеры ЕС призвали распространить "зеленую сделку" на мировой уровень
Европа 17:53
Третий азербайджанский эксперимент – обновление живого организма (ФОТО)
Культура 17:52
Реструктуризирован Кабмин Азербайджана
Политика 17:52
Epsilon начала мобилизацию спецтехники для строительства газопроводов в Узбекистане
Энергетика 17:47
Свыше 20% трудовых мигрантов из Казахстана направляются в Китай
Бизнес 17:44
В Азербайджане вырос объем производства стройматериалов
Бизнес 17:44
В Азербайджане выдано свыше 27 тыс. ипотечных кредитов
Финансы 17:32