Реструктуризирован Кабмин Азербайджана

2 декабря 2019 17:52 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Кабинете министров Азербайджана произошли структурные изменения, созданы новые отделы, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на сайт Кабмина.

Новая структура Кабмина выглядит следующим образом:

Секретариат премьер-министра

Служба первого заместителя премьер-министра

Службы заместителей премьер-министра

Служба руководителя Аппарата Кабинета министров

Отдел экономики

Отдел внешнеэкономических связей

Отдел международного сотрудничества

Отдел права и законодательства

Отдел социальных вопросов

Отдел гуманитарных вопросов

Отдел промышленности и энергетики

Аграрный и экологический отдел

Отдел развития регионов

Отдел строительства, градостроительства и коммунального хозяйства

Отдел транспорта, коммуникаций и инноваций

Отдел безопасности, обороны и мобилизации

Общий отдел

Пресс-служба

Управление делами

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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