Депутат: TANAP - продолжение успехов энергетической политики Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Церемония открытия части проекта TANAP, соединяющейся с Европой, прошедшая 30 ноября в поселке Ипсала в турецкой провинции Эдирне, имеет большое значение не только для Азербайджана, но и для всей Европы.

Об этом во вторник сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Пярвин Керимзаде.

Она сообщила, что протяженность участка TANAP, проходящего через территорию Турции, составляет 1850 километров. Проект является очередным успехом стратегического сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, сказала Керимзаде.

Депутат подчеркнула, что активное участие страны в обеспечении энергетической безопасности Европы под руководством Президента Ильхама Алиева, а также тот факт, что доля Азербайджана в обеспечении нефтью некоторых стран ЕС составляет 25-30 процентов, способствует укреплению в мире геополитической, геоэкономической позиции современного Азербайджана.

"Реализация TANAP, называемого энергетическим «Шелковым путем», является воплощением легенды 3500-километрового энергетического коридора из Азербайджана в Европу. Трансанатолийский газопровод - TANAP, который реализован в рамках проекта Южный газовый коридор и в очередной раз привлек внимание всего мира к Азербайджану, достиг Европы, пройдя 20 провинций, 67 районов и 600 сел Турции. Из 16 миллиардов кубометров газа, поставляемого через трубопровод, шесть миллиардов предназначены для турецкого потребителя, а 10 миллиардов для Европы. В то же время это стало очередным вкладом Азербайджана в союз Азербайджана и Турции, а также в энергетическую безопасность Европы.

В ходе выступления на церемонии открытия части проекта TANAP, соединяющейся с Европой, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал ему высокую оценку, назвав достоянием для всех народов региона, всего человечества», - отметила Керимзаде.

Она добавила, что реализация этого проекта — результат совместной политической воли Азербайджана и Турции, который послужит расширению международного сотрудничества и создаст дополнительные возможности для дальнейшего развития двух стран.

"Реализация проекта Южный газовый коридор — наглядный показатель достижения Азербайджаном поставленных целей, а также его значимости и растущего авторитета в мире как энергетической державы. Именно поэтому, на церемонии открытия Президент Ильхам Алиев отметил, что «…жизнь TANAP будет долгой, он принесет пользу и прогресс народам Турции и Азербайджана, соседним народам»», - подытожила Пярвин Керимзаде.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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