Президент Ильхам Алиев: Структурные преобразования, реформы, меры по усилению ответственности, прозрачность - все это приносит очень большую пользу стране

2 декабря 2019 18:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Структурные преобразования, политические, экономические реформы, меры по усилению ответственности, прозрачность - все это приносит очень большую пользу стране - как политическую, так и экономическую.

Об этом, в частности сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая в понедельник делегацию под руководством вице-президента компании CISCO по глобальным инновациям Гая Дидриха.

"Мы неоднократно встречались. Все эти встречи были полезны с точки зрения продвижения успешно развивающегося партнерства между вашей компанией и Азербайджаном. Знаю, что у вас здесь было много планов, и вы реализовали все свои планы", - отметил Президент.

По его словам, сотрудничество между CISCO и органами власти находится на очень хорошем уровне.

"Министерство транспорта, связи и высоких технологий - для вас хороший партнер. Как вы знаете, мы неоднократно обсуждали наши планы на будущее, планы по модернизации Азербайджана и развитию сектора информационных технологий. Особенно сейчас, вы, наверное, слышали, что в настоящее время мы находимся на этапе очень активной трансформации. Структурные преобразования, политические, экономические реформы, меры по усилению ответственности, прозрачность - все это приносит очень большую пользу стране - как политическую, так и экономическую", - сказал Президент.

По его словам, в настоящее время в нашей повестке стоит цифровизация экономики.

"После недавних структурных преобразований в Администрации Президента у нас есть департамент инноваций, который будет координировать деятельность различных правительственных структур в этой области и облегчит развитие частного сектора. В настоящее время мы находимся в преддверии открытия выставки Bakutel, которая действительно стала очень важной международной платформой. Это не только выставка и представление достижений ключевых компаний в данной области, но и возможность в плане укрепления деловых связей. Я традиционно принимаю участие в выставке Bakutel, в первую очередь, с точки зрения демонстрации позиции правительства, связанной с развитием этой отрасли. Во-вторых, мне также интересно посмотреть, какие появились новшества за год. Потому что время летит очень быстро. Изменения в этом секторе происходят быстрее самого времени", - отметил глава государства.

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