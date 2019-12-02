Президент Ильхам Алиев вручил Диляре Сеидзаде орден «Шараф» (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник вручил Диляре Сеидзаде орден "Шараф".

Как сообщает Trend, Президент Ильхам Алиев сказал:

- Уважаемая Диляра ханым, как вам известно, в конце прошлой недели была утверждена новая структура Администрации Президента. Согласно этой структуре, упразднены секретариат, которым вы руководили долгие годы, несколько отделов, создано несколько новых отделов. Это – естественный процесс, потому что повсеместно в нашей стране проводятся реформы, в том числе структурные. На днях будет утверждена новая структура Кабинета Министров. В ближайшем будущем будет переформирован парламент. Это – естественный процесс. В то же время проводится процесс омоложения. И это тоже естественно, потому что сейчас мы должны создать возможность молодым кадрам показать свои способности.

Вы были приглашены в Администрацию Президента великим лидером Гейдаром Алиевым в 1993 году. Можно сказать, что сразу после начала деятельности в качестве Президента Гейдар Алиев оказал вам это высокое доверие, и вы в течение десяти лет проработали под его руководством. То есть, вы 26 лет работаете в Администрации Президента, 20 лет из них - начальником секретариата. Мне лично известно хорошее отношение к вам великого лидера, я был свидетелем этого. Он очень верил вам, полагался на вас и именно поэтому доверил вам высокую должность.

В течение последних 16 лет мы работаем вместе. И я всегда был доволен вашей работой. Вы как очень ответственный, знающий, профессиональный человек внесли большой вклад в общее развитие нашей страны. Учитывая все это, я награждаю вас высоким государственным орденом – орденом «Шараф». Вы достойны этого высокого ордена. Этот орден – высокая оценка, данная государством вашей работе. Позвольте вручить вам эту высокую награду.

Диляра Сеидзаде: Большое спасибо.

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Глава государства вручил Диляре Сеидзаде орден «Шараф».

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Президент Ильхам Алиев: Поздравляю вас.

Диляра Сеидзаде: Большое спасибо, господин Президент. Знаете, сегодня для меня великий день. Я работала всю свою жизнь как историк. Для меня это была большая честь. Большое Вам спасибо, и название этого ордена «Шараф» - «Честь». Очень рада, что великая, незабвенная личность, наш гениальный руководитель Гейдар Алиев верил в меня, оказал мне доверие, назначив сначала своим помощником, а затем создал секретариат и поставил передо мной очень ответственные задачи. Создавая секретариат, он разъяснил мне всю работу. Видимо, он считал, что в тот период секретариат будет выполнять очень нужную работу.

Я выражаю Вам очень большую признательность за то, что и Вы оказали нам доверие, проявили внимание и заботу о возглавляемом мною секретариате. Мы каждый день ощущали это внимание и заботу. Мы гордились тем, что как-то помогали Вам своей повседневной работой. Это было смыслом нашей жизни.

И сегодня Вы, проявив высокое внимание, выделили время и приняли меня, вручили мне такую высокую награду. Я всегда восхищаюсь Вашими выступлениями, слушаю их очень внимательно. Они всегда доводят нашу историю до каждого человека. Могу сказать, что Вы – великий сын азербайджанского народа. Все мы всегда гордимся Вами, Вас все любят. Желаю, чтобы Вы всегда были счастливы, всегда вели вперед нашу прекрасную Родину.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо. Благодарю за теплые слова. Желаю и вам здоровья. Уверен, что вы как прекрасный историк, общественный деятель и впредь будете вносить ценный вклад в общее развитие нашей страны, и будете доводить как до общественности, так и особенно до молодого поколения историю Азербайджана, в частности, современную историю, такой, какая она есть, правду со всеми подробностями.

Потому что мое выступление на мероприятии, посвященном 100-летию Бакинского государственного университета, было очень серьезным месседжем в большей степени именно молодежи. Они должны знать правду такой, какая она есть, ценить сегодняшние реалии, знать об исторических заслугах великого лидера Гейдара Алиева перед азербайджанским народом. Все мы хорошо помним те горькие дни. В Азербайджане царили хаос, анархия, произвол, независимость нашей страны была под вопросом. Можно сказать, Азербайджан был в преддверии расчленения. Именно решительность, смелость, знания Гейдара Алиева, вера народа в него избавили нас от этой тяжелой ситуации и вывели на путь развития.

Поэтому считаю, что должны быть написаны еще более солидные произведения о нашей современной истории, как научные труды, так и публицистические произведения. Потому что в этом есть большая потребность. Особенно потому, что мы пережили эту историю, все мы являемся свидетелями этой истории. Считаю, что доведение этой истории такой, какая она есть, отражение ее в книгах по истории было бы великим делом. Уверен, что вы как историк и человек, сыгравший важную роль в формировании азербайджанской государственности, и впредь будете выполнять эту работу в своей научной деятельности. Желаю Вам здоровья и новых успехов.

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В заключение была сделана фотография на память.

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