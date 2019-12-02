Президент Азербайджана направил в Конституционный суд запрос для принятия решения о соответствии Постановления Милли Меджлиса о роспуске парламента Конституции (версия 2)

2 декабря 2019 23:18 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - 2 декабря Президент Азербайджанской Республики направил в Конституционный суд запрос в связи с соответствием вопроса роспуска парламента, указанного в обращении Милли Меджлиса "О назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики", Конституции.

Как сообщает передает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, в запросе говорится:

"Милли Меджлис Азербайджанской Республики большинством голосов депутатов принял Постановление "Об обращении к Президенту Азербайджанской Республики в связи с назначением внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики". В отмеченном Постановлении содержится просьба к Президенту Азербайджанской Республики о роспуске Милли Меджлиса и назначении внеочередных выборов на основании статьи 981 Конституции Азербайджанской Республики.

В Постановлении отмечается, что у абсолютного большинства членов Милли Меджлиса сформировалась позиция относительно невозможности осуществления парламентской деятельности, в результате чего продолжение парламентом своей деятельности стало невозможным. В этом контексте, на основании Постановления для осуществления полномочий Милли Меджлиса, предусмотренных в статьях 94 и 95 Конституции, и обеспечения сохранения доверия народа на высоком уровне Милли Меджлис должен быть распущен и проведены внеочередные парламентские выборы.

Прежде чем принять окончательное решение по Постановлению Милли Меджлиса, возникла необходимость в изучении позиции Конституционного суда Азербайджанской Республики о соответствии роспуска Милли Меджлиса на нынешних условиях статье 981 Конституции Азербайджанской Республики.

Руководствуясь пунктом 1 части III статьи 130 Конституции Азербайджанской Республики, прошу принять решение о соответствии или несоответствии роспуска Президентом Азербайджанской Республики в сложившейся ситуации Милли Меджлиса на основании Постановления Милли Меджлиса Азербайджанской Республики "Об обращении к Президенту Азербайджанской Республики в связи с назначением внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики" Конституции Азербайджанской Республики".

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