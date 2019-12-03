Сегодня парламент Азербайджана обсудит 15 вопросов

3 декабря 2019 09:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня состоится очередное пленарное заседание Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, на повестке которого 15 вопросов, сообщает во вторник Trend.

Депутаты обсудят поправки в Семейный, Гражданско-процессуальный, Гражданский кодексы, а также в законы «О медицинском страховании», «Об обязательном страховании» и в другие законы.

Напомним, что 2 декабря Милли Меджлис принял обращение к Президенту Азербайджана о роспуске парламента и проведении внеочередных выборов

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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