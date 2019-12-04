Роспуск парламента - логичный шаг в процессе усиления эффективности госуправления в Азербайджане - российский политолог

БАКУ /Trend/ - Для структурных реформ государственной системы необходимы решительные действия, способствующие кадровому обновлению политического истеблишмента.

Об этом сказал Trend во вторник директор аналитического центра «Стратегикон», российский политолог Александр Хоффманн.

«Активные усилия, направленные политическим руководством Азербайджана на осуществление комплексных реформ, столкнулись со своего рода инертностью Милли Меджлиса, не готового к обновленному укладу политической и экономической системы Азербайджана. В связи с этим роспуск парламента является логичным и закономерным шагом - как в процессе усиления эффективности функционирования системы государственного управления в Азербайджане, так и дальнейшего демократического развития Азербайджана, связанного с новым поколением, которое придет на смену текущему в результате осуществляемых кадровых реформ», - сказал эксперт.



По его словам, с обновлением законодательного органа реализуемая азербайджанским политическим руководством стратегия реформирования государственного устройства вступит в завершающую фазу:



«Внимание экспертного сообщества и в дальнейшем будет обращено на успешный опыт Азербайджана в осуществлении политических трансформаций на постсоветском пространстве, где, как правило, подобные процессы проходят болезненно» - подытожил Хоффманн.