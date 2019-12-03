Парламент Азербайджана утвердил меморандум об упрощенном таможенном коридоре с Турцией

3 декабря 2019 12:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана обсуждался вопрос по утверждению меморандума о взаимопонимании между правительством Азербайджана и правительством Турции «Об упрощенном таможенном коридоре», сообщает во вторник Trend.

В ходе обсуждений было отмечено, что документ внесет важный вклад в развитие сотрудничества между двумя странами.

Затем документ был вынесен на голосование и принят.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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