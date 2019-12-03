БАКУ /Trend/ - Подписан протокол между МИД Азербайджана и России.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым в Баку.

«Существует очень солидная правовая база между двумя странами. По экономике могу сказать, что растет товарооборот. Есть надежда, что товарооборот достигнет трех миллиардов по итогам года. Азербайджан является основным торговым партнером России на Южном Кавказе», - сказал он.

По словам министра, стороны обсудили международную проблематику, нагорно-карабахский конфликт, развитие событий в этом вопросе.

«Нынешняя ситуация в нагорно-карабахском конфликте никуда не ведет», - сказал он.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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