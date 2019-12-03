Президент Ильхам Алиев выделил средства на завершение строительства спорткомплекса в Ярдымлинском районе

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о мерах по завершению строительства спортивного комплекса в Ярдымлинском районе.

В распоряжении говорится, что с целью завершения строительства спортивного комплекса в Ярдымлинском районе из суммы, указанной в подпункте 1.20.4 «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов) по другим проектам», утвержденного распоряжением Президента Азербайджана от 15 января 2019 года номер 890, министерству молодежи и спорта Азербайджана будет выделено 7,511400 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

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