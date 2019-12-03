Президент Ильхам Алиев принял министра связи и информационных технологий Ирана (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром связи и информационных технологий Ирана Мухаммедом Джавадом Азери Джахроми, сообщает Trend во вторник со ссылкой на пресс-службу главы государства.

приветствуя членов делегации, Президент Ильхам Алиев сказал:

-Добро пожаловать. Рад вновь видеть вас. Рад, что Иран участвует в выставке на высоком уровне - на уровне министра. Я и в прошлый раз встречался с вами в дни выставки. Уверен в прекрасном будущем нашего сотрудничества в руководимой вами сфере, как и во всех областях.

Как вам известно, в конце октября у меня была встреча с Президентом Роухани. Наши встречи проводятся регулярно. За последние несколько лет было проведено более 10 встреч. Все они были очень продуктивными. Многие вопросы нашли свое решение. Рад, что достигнутые договоренности претворяются в жизнь.

Сегодня наш заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев находится с визитом в Иране, где проведет переговоры о дальнейшем сотрудничестве. Конечно, несмотря на то, что многие вопросы уже реализованы, все еще есть вопросы, ожидающие своего решения. Уверен, что и они будут решены. В последние годы мы добились очень хороших результатов, особенно в области транспорта, энергетики, торговли. В то же время была подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря. Это тоже историческое достижение. Одним словом, двусторонняя повестка дня достаточно широкая. Этот год был очень плодотворным для двусторонних связей. Уверен, что 2020 год также будет успешным для сотрудничества. Еще раз добро пожаловать.

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Министр связи и информационных технологий Исламской Республики Иран Мухаммед Джавад Азери Джахроми сказал:

- Именем Аллаха. Я очень рад, что вновь в этом году в рамках этой выставки, в рамках моего визита в Азербайджан встречаюсь с Вами. Благодарю Вас за то, что уделили нам время. В эти дни в нашей стране идут бюджетные обсуждения. С утра до вечера я участвую в обсуждениях бюджета, заседаниях. Вчера вечером говорил с господином Президентом доктором Роухани. Я сказал ему, что отправляюсь с визитом в Азербайджан, и он передал Вам особые приветствия. С господином Шахином Мустафаевым мы также встретились вчера вечером в аэропорту и десять минут беседовали, провели обсуждения.

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Президент Ильхам Алиев выразил признательность за приветствия Президента Исламской Республики Иран Хасана Роухани, просил передать и его приветствия Президенту Ирана.

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