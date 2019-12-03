Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром транспорта и инфраструктуры Турции (ФОТО) (ОБНОВЛЕНО)

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БАКУ /Trend/ - 3 декабря Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром транспорта и инфраструктуры Турецкой Республики Мехметом Джахитом Турханом, сообщает Trend во вторник со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Президент Ильхам Алиев сказал:

-Добро пожаловать.

Рад, что вы принимаете участие в выставке Bakutel. Нам очень приятно, что Турция участвует в нынешней выставке на высоком уровне, на уровне министра. Это очень важное мероприятие, которое традиционно проводится уже на протяжении многих лет. Конечно, с одной стороны, оно демонстрирует достижения Азербайджана в этой сфере, а с другой, - отражает технологическое развитие дружественных стран.

Как вам известно, на днях мы вместе с уважаемым Президентом, моим дорогим братом Реджепом Тайипом Эрдоганом отметили открытие TANAP. Это является еще одним выражением турецко-азербайджанской дружбы. Это – проект дружбы, потому что Турция и Азербайджан проявили совместную волю. Как вам известно, для поставок азербайджанского газа в Европу проводились многолетние обсуждения, остановились на проекте NABUCCO. Однако его техническая и финансовая сторона не была решена. В сущности мы потеряли несколько лет. Наконец, в 2012 году совместным решением было подписано историческое Стамбульское соглашение, которое открыло путь для TANAP. Должен также отметить, что подавляющее большинство компаний, принимающих участие в строительстве TANAP, - это турецкие компании. Ими проделано около 80 процентов работ. Мы уже сдали в эксплуатацию этот крупный, гигантский проект. Это действительно историческое достижение.

Очень успешное сотрудничество осуществляется и в руководимой вами сфере. Конечно, в первую очередь мы должны отметить строительство железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Это тоже исторический проект. Азербайджан соединил Азию с Европой по железной дороге через Турцию. Это тоже было сделано нами впервые в истории. В настоящее время грузоперевозки растут. Сегодня грузы из стран Средней Азии, Китая, даже Афганистана поставляются на мировые рынки именно по этому пути. Конечно, это стало возможным благодаря турецко-азербайджанскому единству, дружбе. Это укрепляет наши позиции, приумножает нашу силу. Уверен, что дорога будет функционировать вечно, а объем грузов будет расти.

Кроме того, технологическое развитие Турции идет очень высокими темпами. Мы видим это, радуемся этому. В промышленной сфере, в области информационных технологий достигнуты огромные успехи. В Турции также очень высокий научный потенциал. Конечно, мы стремимся к более тесному сотрудничеству и в данной сфере, потому что дальнейшее развитие мира во многом зависит от этих инноваций, технологического развития. Совместные научные исследования, практические шаги здесь, конечно, еще более усилят наше сотрудничество. Словом, еще многое предстоит сделать. Уверен, что мы своевременно выполним всю работу, как это было с TANAP, Баку-Тбилиси-Карс.

Министр транспорта и инфраструктуры Турции Мехмет Джахит ТУРХАН сказал:

- Уважаемый господин Президент.

Еще раз хочу выразить чувство удовлетворения в связи с пребыванием в братской стране по случаю выставки Bakutel, организованной Азербайджаном на глобальном уровне.

Мне также хочется выразить признательность за то, что Вы приняли нас, несмотря на напряженный график работы.

Передаю Вам приветствия нашего уважаемого Президента.

Пользуясь случаем, от имени нашего правительства и турецкого народа сердечно поздравляю по случаю 25-й годовщины Bakutel – Азербайджанской международной выставки телекоммуникаций, инноваций и высоких технологий, которая очень успешно проводилась до сих пор и пользуется авторитетом на международном уровне, желаю успехов в дальнейшей деятельности.

Под Вашим руководством Азербайджан осуществляет важные реформы, добивается серьезного прогресса во всех областях. Мы рады каждому достижению, каждому успеху. От всей души верим, что Азербайджан будет приумножать эти успехи и продолжит оставаться яркой звездой нашего региона.

Глядя со стороны, мы видим сегодня, что Азербайджан превратил политическую и общественную стабильность в экономическое и общечеловеческое богатство. Изречением общенационального лидера покойного Гейдара Алиева "Мы – одна нация и два государства" наши братские народы консолидировали свои силы на благо двух стран и нашего региона.

Наши связи, построенные на нерушимой основе, пройдя значительный путь, достигли уровня стратегического партнерства. И действительно, мы вместе реализуем важные проекты. Реализовав два таких крупных важных проекта, как нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум, мы и дальше развиваем нашу энергетическую стратегию с глобальной и региональной точек зрения. Кроме того, благодаря усилиям и финансовым источникам в первую очередь Азербайджана и Турции началась реализация проекта XXI века – Южного газового коридора стоимостью 45 миллиардов долларов.

Уважаемый господин Президент, эти проекты, начало которым было положено благодаря значительному вкладу и твердой воле Вашего превосходительства и нашего уважаемого Президента, являясь новыми возможностями для Турции и Азербайджана, обеспечивают важную поддержку цели превращения в совместную силу.

Исходя из изречений великого лидера Мустафы Кемаля Ататюрка "Горе Азербайджана – наша горе, радость его – наша радость" и общенационального лидера Гейдара Алиева "Мы – одна нация, два государства", Турция и Азербайджан и впредь всегда будут находиться рядом друг с другом. Отныне наша задача заключается в том, чтобы под лидерством нашего Президента и Вашего превосходительства новыми проектами еще больше продвигать стратегическое партнерство между двумя братскими странами, разделяющими радость и горе.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за приветствия Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана и просил передать его приветствия главе Турецкого государства.

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