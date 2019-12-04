Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с выставкой “Bakutel-2019” (версия 2)

4 декабря 2019 12:54 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева в среду ознакомились в Бакинском Экспоцентре с XXV Азербайджанской международной выставкой телекоммуникаций, инноваций и высоких технологий - “Bakutel-2019”, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде проинформировал Президента и Первую леди о выставке.

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с павильонами выставки.

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