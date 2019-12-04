Проходит заседание Пленума Конституционного суда Азербайджана - рассматривается запрос о соответствии роспуска парламента Конституции (ФОТО) (версия 2)

4 декабря 2019 13:07 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Слушания на заседании Пленума Конституционного суда о соответствии роспуска парламента Конституции завершены, сообщает в среду Trend.

Судьи отправились на совещание для принятия решения.

После совещания будет объявлено решение суда.

Отметим, что на заседании был рассмотрен запрос Президента Азербайджана о соответствии роспуска Милли Меджлиса (парламента) Конституции.

Председателем заседания был председатель Конституционного суда Фархад Абдуллаев.

Докладчиком на заседании являлся судья Рафаэль Гваладзе, секретарем заседания - Фараид Алиев.

В производстве Конституционного суда участвовали нижеследующие стороны:

- представитель стороны, подавшей запрос – заведующий отделом законодательства и правовой политики Администрации Президента Азербайджана Гюндуз Керимов;

- представители отвечающей стороны - председатель комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, депутат Али Гусейнли, руководитель Аппарата Милли Меджлиса Сафа Мирзоев.

Эксперт - доцент кафедры конституционного права юридического факультета Бакинского государственного университета, доктор философии по праву Насиб Шукюров.

Отметим, что 28 ноября Политсовет правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА), составляющей большинство в парламенте, направил Милли Меджлису обращение о роспуске парламента и проведении внеочередных выборов, в связи с чем попросил созвать заседание.

В соответствии с частью III ст. 95 Конституции Азербайджана, Милли Меджлис полномочен обсуждать такие вопросы и принимать решение.

2 декабря Милли Меджлис вынес обращение на обсуждение и принял решение «Об обращении к Президенту Азербайджана о назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджана».

Президент Азербайджана направил в Конституционный суд запрос в связи с соответствием Конституции вопроса о роспуске парламента, указанного в обращении Милли Меджлиса.

Также 2 декабря на очередном заседании Палаты Конституционного суда был рассмотрен запрос Президента Азербайджана о соответствии роспуска Милли Меджлиса Конституции и вынесено постановление о принятии запроса к производству Пленума.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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