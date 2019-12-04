В Азербайджане будет проведен 100-летний юбилей Национального музея истории Азербайджана

4 декабря 2019 17:17 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о проведении 100-летнего юбилея Национального музея истории Азербайджана Национальной академии наук Азербайджана.

В июне 2020-го года Национальному музею истории Азербайджана исполняется 100 лет.

В распоряжении говорится, что Национальная академия наук Азербайджана, совместно с министерством культуры, подготовит и осуществит план мероприятий по проведению 100-летнего юбилея Национального музея истории Азербайджана НАНА.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.

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