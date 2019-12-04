Президент Ильхам Алиев: Успешное развитие нашей страны – неоспоримая истина

БАКУ /Trend/ - Успешное развитие нашей страны – неоспоримая истина.

Об этом, как передает Trend, в частности сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая Рустама Халилова в связи с назначением главой Исполнительной власти Гаджигабульского района и Вугара Новрузова в связи с назначением главой Исполнительной власти города Нафталан.

По его словам, это отмечают все авторитетные международные структуры.

"У нашей страны прекрасный международный имидж. События, произошедшие в нашей стране только в октябре-ноябре, проведенные важные мероприятия свидетельствуют о том, насколько высок международный авторитет Азербайджана и какая оказывается международная поддержка. Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств прошел на высоком уровне, и Азербайджан принял председательство нем. На высоком уровне был проведен Саммит Движения неприсоединения, при поддержке 120 стран мы были избраны председателем этой организации и будем председательствовать в течение трех лет. В Азербайджане прошел Саммит религиозных лидеров мира и каждый из приехавших на него представителей 70 стран отмечал, что Азербайджан играет ведущую роль в этой сфере в мире", - сказал Президент.

По его словам, в то же время проводимые нами кадровые и структурные реформы еще более повышают международный имидж нашей страны и высоко оцениваются гражданами.

"По результатам последнего опроса мнений, абсолютное большинство нашего народа поддерживает и одобряет нашу политику. Кадровые реформы будут продолжены. Реформы, проводимые в последнее время, уже дают результаты. В обществе сформировалось очень позитивное мнение о реформах и есть ожидания. Поэтому перед всеми новоназначенными кадрами ставятся конкретные задачи, и эти кадры должны их выполнять. Государственные чиновники не должны смотреть на должность как на источник дохода. Государственные чиновники должны служить народу. В этом их основная миссия, и вы тоже должны так работать", - сказал Президент.

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