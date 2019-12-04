Президент Ильхам Алиев: Успешное развитие нашей страны – неоспоримая истина

4 декабря 2019 22:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Успешное развитие нашей страны – неоспоримая истина.

Об этом, как передает Trend, в частности сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая Рустама Халилова в связи с назначением главой Исполнительной власти Гаджигабульского района и Вугара Новрузова в связи с назначением главой Исполнительной власти города Нафталан.

По его словам, это отмечают все авторитетные международные структуры.

"У нашей страны прекрасный международный имидж. События, произошедшие в нашей стране только в октябре-ноябре, проведенные важные мероприятия свидетельствуют о том, насколько высок международный авторитет Азербайджана и какая оказывается международная поддержка. Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств прошел на высоком уровне, и Азербайджан принял председательство нем. На высоком уровне был проведен Саммит Движения неприсоединения, при поддержке 120 стран мы были избраны председателем этой организации и будем председательствовать в течение трех лет. В Азербайджане прошел Саммит религиозных лидеров мира и каждый из приехавших на него представителей 70 стран отмечал, что Азербайджан играет ведущую роль в этой сфере в мире", - сказал Президент.

По его словам, в то же время проводимые нами кадровые и структурные реформы еще более повышают международный имидж нашей страны и высоко оцениваются гражданами.

"По результатам последнего опроса мнений, абсолютное большинство нашего народа поддерживает и одобряет нашу политику. Кадровые реформы будут продолжены. Реформы, проводимые в последнее время, уже дают результаты. В обществе сформировалось очень позитивное мнение о реформах и есть ожидания. Поэтому перед всеми новоназначенными кадрами ставятся конкретные задачи, и эти кадры должны их выполнять. Государственные чиновники не должны смотреть на должность как на источник дохода. Государственные чиновники должны служить народу. В этом их основная миссия, и вы тоже должны так работать", - сказал Президент.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Ильхам Алиев: Если граждане будут довольны и я буду доволен, и дам высокую оценку вашей деятельности
Политика 22:47
Президент Ильхам Алиев: Кадровые реформы будут продолжены
Политика 22:42
Президент Ильхам Алиев: Абсолютное большинство нашего народа поддерживает и одобряет нашу политику
Политика 22:26
Президент Ильхам Алиев изменил состав Межправительственной комиссии Азербайджан-ОАЭ
Политика 18:45
Президент Ильхам Алиев подписал закон о порядке использования права законодательной инициативы гражданами Азербайджана
Политика 18:41
Президент Ильхам Алиев поздравил Короля Таиланда
Политика 17:53
Лента новостей
На главных автомагистралях Баку снижена допустимая скорость движения
Общество 23:21
США и Судан намерены начать обмен послами после 23-летнего перерыва
США 23:00
Президент Ильхам Алиев: Если граждане будут довольны и я буду доволен, и дам высокую оценку вашей деятельности
Политика 22:47
Президент Ильхам Алиев: Кадровые реформы будут продолжены
Политика 22:42
Число жертв ДТП с туристическим автобусом в Тунисе увеличилось до 29
Другие страны 22:37
Президент Ильхам Алиев: Абсолютное большинство нашего народа поддерживает и одобряет нашу политику
Политика 22:26
Началась встреча между главами МИД Азербайджана и Армении
Нагорно-карабахский конфликт 22:24
Instagram будет запрашивать возраст пользователя при создании аккаунта
В мире 22:13
Трамп: Макрон отказался от своих высказываний о "смерти мозга" НАТО
В мире 22:03