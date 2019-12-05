Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с выставкой “Bakutel-2019” (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Арзу Алиева ознакомились в Бакинском Экспо-центре с XXV Азербайджанской международной выставкой телекоммуникаций, инноваций и высоких технологий - Bakutel-2019, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде и директор компании Caspian Event Organisers по региону Эдвард Строун проинформировали главу государства и первую леди о выставке этого года, отмечающей 25-летний юбилей.

Было сообщено, что в юбилейной выставке участвуют 238 компаний из 23 стран. При поддержке торговых палат и посольств Турции, России, США, Беларуси, ОАЭ, Франции, Ирана, Израиля, Италии, Словении, Хорватии и других стран на выставке представлены национальные группы, состоящие из ведущих ИТ-компаний. 11 стран участвуют в выставке с национальными павильонами. Число дебютантов выставки составляет 30 процентов всех участников. На стендах предлагаются "умные" решения как для работы, так и повседневной жизни. В этом году, как и каждый год, установлены стенды, представляющие интересные проекты. Являясь крупнейшим событием в Каспийском регионе в области инноваций и высоких технологий, выставка также предоставляет уникальную площадку для налаживания деловых связей.

Глава государства и Первая леди ознакомились со стендом Агентства инноваций. Здесь была представлена информация о работе агентства. Отмечено, что для привлечения региональных инвесторов агентство с участием экспертов работает над созданием Фонда фондов. Изучается международный опыт в этой области. До сих пор осуществлены многие стартапы агентства, охватывающие социальную сферу, сферы искусственного интеллекта, потребления, медицины и другие направления.

Глава государства был проинформирован об условиях, созданных в Азербайджане для стартаперов. Было отмечено, что Агентство инноваций оказывает помощь всем региональным стартапам в регистрации представительств своих компаний, формировании команды, состоящей из местных специалистов, адаптации и коммерциализации своей продукции.

На этом стенде Президент Азербайджана и Первая леди были проинформированы о стартап-проектах.

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева также ознакомились с новшествами, представленными на стенде AzinTelecom. Здесь демонстрируются проект "Правительственное облако", новая продукция и проекты. Кроме того, представлены новшества в рамках услуг программного обеспечения. На стенде также можно получить информацию о резервном Дата-центре в Евлахе, мастерской новейших услуг по облачным технологиям под названием Azcloud МeetUp.

На стенде ООО Aztelecom представлены современная и эффективная выделенная линия услуг, обеспечивающая высокоскоростную передачу информации, широкополосные услуги, показанные на технологиях GPON и LTE, услуга фильтрации содержания в İPTV и интернете.

На стенде Baktelecom посетителям выставки представлены проект "Оптика до дома", охватывающий город Баку, и очередной этап сети "Беспроводная связь", применяемой на прилегающих к столице территориях, а также услуги цифрового телевидения посредством технологии İPTV, услуга "Виртуальная АТС", позволяющая подключать мобильные и стационарные телефоны к общей сети.

Информационно-вычислительный центр, являющийся основной инфраструктурой информационных технологий Министерства транспорта, связи и высоких технологий, - предприятие, обеспечивающее в стране на основе законодательства работу Национального центра сертификационных услуг для электронной подписи. Информационно-вычислительный центр, функционирующий уже более сорока пяти лет, является первой в Азербайджане структурой, проводящей расчеты и анализы с помощью компьютерных технологий. К услугам предприятия относятся "налаживание частных сетей", "программное обеспечение", "система хранения и обработки информации", "системные интеграционные решения", "создание веб-сайтов" и другие важные услуги. Расширяя сферу деятельности, Центр охватывает многие направления информационных технологий.

На стенде ООО "Азерпочт" представлена новая услуга Postman. Мобильное применение, работающее на системе "Андроид", преследует цель облегчения работы почтальонов и осуществления контроля за их работой. Еще одно новшество здесь – электронный кошелек Postpay.

На стенде ООО "Азермарка" представлены книги с марками, почтовые марки, выпущенные в обращение в течение нынешнего года, сувениры.

Глава государства и Первая леди погасили почтовые марки.

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Президент Ильхам Алиев на выставке дал интервью российскому телеканалу "Россия 24".

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На выставке участники курсов по STEM, безвозмездно организованных при содействии Агентства инноваций и Общественного объединения поддержки семей шехидов "Зафар" для детей из семей шехидов, поделились с посетителями выставки достигнутыми успехами. Участники курсов продемонстрировали изготовленные модели Президенту Ильхаму Алиеву и первой леди Мехрибан Алиевой.

Беларусь также входит в число участников выставки Bakutel-2019. В Bakutel участвуют 6 компаний из этой страны. Они демонстрируют на Бакинской выставке самые последние новшества ИКТ. Здесь Президент Ильхам Алиев погасил марку, выпущенную совместно Беларусью и Азербайджаном.

На стенде Startup Avenue представлены 26 стартап-проектов, функционирующих в Агентстве инноваций. В рамках программы Агентства инноваций Нybrid Startup в выставке участвуют зарубежные резиденты из России, Италии, Японии, Украины и Ирана.

На стенде Министерства науки и высшего образования Российской Федерации представлены 35 проектов 14 университетов и одного научно-исследовательского института этой страны. Кроме того, свою продукцию демонстрируют 2 российские компании.

На выставке широко представлена также Исламская Республика Иран. Свою продукцию здесь демонстрируют 15 иранских компаний. В числе проектов, представляемых компаниями, - самые последние новшества в области с ИКТ.

Компании братской Турция демонстрируют инновационную продукцию, связанную со спутниками, ИТ, информационной безопасностью. Наряду с Министерством транспорта и инфраструктуры Турции, посетителям свою продукцию представляют 4 компании.

Хорватия участвует в Bakutel-2019 пятью компаниями. Две из них участвуют в выставке впервые. Компании предлагают различную продукцию и проекты, в том числе ИТ-услуги, мобильный банкинг и др.

В числе участников выставки - Соединенные Штаты Америки. 4 компании из этой страны представляют современные услуги, связанные с ИКТ, в том числе в области безопасности ИТ и др.

Израиль также участвует в выставке. Компании этой страны демонстрируют на Bakutel инновационную продукцию и услуги.

На стенде Франции также представлена новейшая продукция в области ИТ и информационной безопасности. Здесь 2 французские компании предлагают участникам выставки новейшие разработки.

В ходе ознакомления со стендом Италии было отмечено, что 3 компании этой страны представляют здесь различную ИТ-продукцию. Италия участвует в выставке также с национальным павильоном.

Своим стендом на выставке Bakutel-2019 представлен Центр развития электронного правительства в подчинении Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям. Здесь демонстрируются управляемые центром, в том числе подготовленные им в техническом отношении проекты, сотрудники структуры предлагают решения в области ИКТ, обеспечивающие совершенствование государственных услуг. Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева были проинформированы с помощью стенда о портале myGov, системах ASAN ödəniş, ASAN Viza, ASAN Finans и работе, проделанной центром в области искусственного интеллекта.

В число участников выставки входит и компания CİSCO – один из мировых лидеров в области ИТ. Эта компания представляет участникам выставки самые последние новшества и продукцию, а также ИТ-решения.

На Bakutel-2019 демонстрируются также инновационные новшества Центра DOST, оказывающего гражданам услуги без принципа регистрации, в социальной сфере. Глава государства и Первая леди были проинформированы о том, что открывшийся в мае нынешнего года Центр DOST за минувший период оказал услуги 55 тысячам граждан. Уровень удовлетворенности граждан превышает 95 процентов. В настоящее время им оказываются 132 услуги. Количество постепенно совершенствующихся услуг растет. Современный "Колл-центр" Центра DOST принял более 200 тысяч звонков.

Было отмечено, что через несколько недель откроется Центр DOST номер 2, охватывающий Хазарский и Пираллахинский районы Баку. А в следующем году, наряду с Баку, планируется открыть пять центров и в регионах.

На выставке также представлено Открытое акционерное общество "Азеркосмос". Первый и единственный на Кавказе спутниковый оператор "Азеркосмос" предлагает высококачественные спутниковые услуги для телекоммуникаций и географической разведки. Президент Ильхам Алиев был проинформирован о наблюдениях, проводимых посредством спутника в связи с засолением земель.

Свои новшества на выставке представляет компания Huawei, созданная в 1987 году. Компания, являющаяся ведущим в мире разработчиком информационных и коммуникационных технологий и производителем умных приборов, представлена более чем в 170 странах и регионах и оказывает услуги свыше трем миллиардам человек на планете.

Свою продукцию на выставке представляет также российская компания спутниковых коммуникаций.

Затем Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с новшествами, представленными на участке ROBOPARK. Было отмечено, что здесь предлагаются более 20 интерактивных и развлекательных программирований, а также знания по дронам.

На выставке также демонстрируются различные роботы.

Глава государства и Первая леди послушали, как говорят роботы, и посмотрели их танец под азербайджанскую музыку.

С интересом было воспринято исполнение робота на фортепиано.

Затем была сделана фотография на память.

Далее глава государства был проинформирован о новом автомобиле с электрическим двигателем ООО Bakı Taxi. Отмечено, что работающие на электроэнергии новые такси экологически безвредны. В автомобилях установлены USB порталы, wi-fi и GPS.

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